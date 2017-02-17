Тренер «Андерлехта»: Ачимпонг - очень быстрый игрок, чего не скажешь об Ивановиче
Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился впечатлениями от победы своей команды над «Зенитом» (2:0) в матче 1/6 финала Лиги Европы.
- Мы сыграли очень достойно против сильной команды. Выбор Ачимпонга в группе атаки себя полностью оправдал. Это очень быстрый игрок, чего не скажешь
об Ивановиче.
Но чемпионат Бельгии по-прежнему остается для нас главной целью, хотя это и не означает, что мы не пытаемся победить на всех фронтах, - цитирует Вайлера Sporza.
В составе питерского клуба дебютировал сербский защитник Бранислав Иванович, пришедший в «Зенит» из «Челси» в зимнее трансферное окно.
23-летний ганский форвард «Андерлехта» Франк Ачимпонг уже на пятой минуте выскочил из-за его спины, откликнувшись на передачу Николае Станчу, и открыл счет. На 31-й минуте африканец отличился снова, поразив ближнюю «девятку» ворот Юрия Лодыгина, запоздавшего с броском.
После перерыва команде Мирчи Луческу удалось завладеть территориальным преимуществом и создать ряд голевых моментов, но счет на табло брюссельского стадиона не изменился.
Матч
Голы
Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).
Состав
Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)
Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба
Предупреждения:
Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция