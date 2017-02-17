Тренер «Андерлехта»: Ачимпонг - очень быстрый игрок, чего не скажешь об Ивановиче

Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился впечатлениями от победы своей команды над «Зенитом» (2:0) в матче 1/6 финала Лиги Европы.

- Мы сыграли очень достойно против сильной команды. Выбор Ачимпонга в группе атаки себя полностью оправдал. Это очень быстрый игрок, чего не скажешь об Ивановиче.



Но чемпионат Бельгии по-прежнему остается для нас главной целью, хотя это и не означает, что мы не пытаемся победить на всех фронтах, - цитирует Вайлера Sporza.

В составе питерского клуба дебютировал сербский защитник Бранислав Иванович, пришедший в «Зенит» из «Челси» в зимнее трансферное окно.

23-летний ганский форвард «Андерлехта» Франк Ачимпонг уже на пятой минуте выскочил из-за его спины, откликнувшись на передачу Николае Станчу, и открыл счет. На 31-й минуте африканец отличился снова, поразив ближнюю «девятку» ворот Юрия Лодыгина, запоздавшего с броском.

После перерыва команде Мирчи Луческу удалось завладеть территориальным преимуществом и создать ряд голевых моментов, но счет на табло брюссельского стадиона не изменился.