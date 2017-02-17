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Тренер «Андерлехта»: Ачимпонг - очень быстрый игрок, чего не скажешь об Ивановиче

Источник:  SporzaКомментарии

Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился впечатлениями от победы своей команды над «Зенитом» (2:0) в матче 1/6 финала Лиги Европы.

- Мы сыграли очень достойно против сильной команды. Выбор Ачимпонга в группе атаки себя полностью оправдал. Это очень быстрый игрок, чего не скажешь об Ивановиче.

Но чемпионат Бельгии по-прежнему остается для нас главной целью, хотя это и не означает, что мы не пытаемся победить на всех фронтах, - цитирует Вайлера Sporza.

В составе питерского клуба дебютировал сербский защитник Бранислав Иванович, пришедший в «Зенит» из «Челси» в зимнее трансферное окно.

23-летний ганский форвард «Андерлехта» Франк Ачимпонг уже на пятой минуте выскочил из-за его спины, откликнувшись на передачу Николае Станчу, и открыл счет. На 31-й минуте африканец отличился снова, поразив ближнюю «девятку» ворот Юрия Лодыгина, запоздавшего с броском.

После перерыва команде Мирчи Луческу удалось завладеть территориальным преимуществом и создать ряд голевых моментов, но счет на табло брюссельского стадиона не изменился.

Матч

Андерлехт - Зенит - 2:0 (2:0)

Голы

Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).

Состав

Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)

Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба

Предупреждения:

Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция

Голосование: Какие российские клубы пробьются в 1/8 финала Лиги Европы?

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