День в истории. Майклу Джордану исполнилось 54 года

Сегодня день рождения отмечает легендарный американский баскетболист Майкл Джордан.

Майкл Джордан родился 17 февраля 1963 года в Бруклине.

Учился в Университете Северной Каролины, в составе команды которого выиграл первенство NCAA (в 1982 году).

На драфте НБА 1984 г. был выбран «Чикаго» под третьим номером. С первого же сезона Джордан стал лидером «Быков». В составе «Буллз» он завоюет шесть чемпионских перстней по итогам сезонов НБА. Майкл 5 раз признавался MVP регулярных чемпионатов лиги и 14 раз принимал участие в «Матчах всех звезд».

В составе сборной США Джордан стал двукратным олимпийским чемпионом (1984, 1992).

6 октября 1993 года Майкл внезапно объявил о завершении карьеры и принял неожиданное решение стать бейсболистом. Тем самым он пытался исполнить желание своего отца, убитого двумя подростками. Но уже 18 марта 1995 года «Его Воздушество» вернулся в большой баскетбол. В 2001 - 2003 годах Джордан защищал цвета «Вашингтона».

За карьеру в НБА американец набрал 32 292 очка (в среднем - 30,1 за игру) и сделал 6672 подбора.



После окончательного прощания с игрой Майкл стал акционером и совладельцем клуба «Шарлотт Бобкэтс». Также он всерьез увлекся гольфом и мотоспортом.















