«Питтсбург» обыграл «Виннипег», Кросби набрал 1000-е очко в НХЛ (видео)

Хоккеисты «Питтсбурга» нанесли поражение «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).

Главным событием матча стало 1000-е очко за карьеру, набранное капитаном «Пингвинов» Сидни Кросби. На то, чтобы покорить этот рубеж, ему потребовалось 757 матчей.

Исторический момент наступил на седьмой минуте встречи, когда Кросби ассистировал соотечественнику Крису Кунитцу.

А под занавес овертайма Сидни забросил и победную шайбу «Питтсбурга», воспользовавшись передачей Евгения Малкина.

Of course he scored the OT winner. #Crosby1000 pic.twitter.com/FM4JWWx1EI