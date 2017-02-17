«Питтсбург» обыграл «Виннипег», Кросби набрал 1000-е очко в НХЛ (видео)
Хоккеисты «Питтсбурга» нанесли поражение «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).
Главным событием матча стало 1000-е очко за карьеру, набранное капитаном «Пингвинов» Сидни Кросби. На то, чтобы покорить этот рубеж, ему потребовалось 757 матчей.
1,000 points. 757 games.— NHL (@NHL) 17 февраля 2017 г.
Well done, 87. #Crosby1000 pic.twitter.com/7Og5bPzxOV
Исторический момент наступил на седьмой минуте встречи, когда Кросби ассистировал соотечественнику Крису Кунитцу.
А под занавес овертайма Сидни забросил и победную шайбу «Питтсбурга», воспользовавшись передачей Евгения Малкина.
Of course he scored the OT winner. #Crosby1000 pic.twitter.com/FM4JWWx1EI— NHL (@NHL) 17 февраля 2017 г.
Двукратный олимпийский чемпион Сидни Кросби защищает цвета «Пингвинз» с 2005 года. В составе команды из Пенсильвании он дважды завоевывал Кубок Стэнли.
Матч
Питтсбург - Виннипег - 4:3 О.Т. (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)
Голы:
Малкин (Хорнквист, Уилсон), 0:59 (1:0). Куниц (Кросби, Летанг), 6:28 (2:0). Лайне (Шейфли, Перро), 37:10 (2:1). Постма (Лоури), 44:22 (2:2). Бафлин (Шейфли), 48:24 (2:3). Кессел (Кросби, Летанг), 53:55 (3:3). Кросби (Малкин, Летанг), 64:38 (4:3).
Место и дата
17 февраля 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция