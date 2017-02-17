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«Питтсбург» обыграл «Виннипег», Кросби набрал 1000-е очко в НХЛ (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Хоккеисты «Питтсбурга» нанесли поражение «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).

Главным событием матча стало 1000-е очко за карьеру, набранное капитаном «Пингвинов» Сидни Кросби. На то, чтобы покорить этот рубеж, ему потребовалось 757 матчей.

Исторический момент наступил на седьмой минуте встречи, когда Кросби ассистировал соотечественнику Крису Кунитцу.

А под занавес овертайма Сидни забросил и победную шайбу «Питтсбурга», воспользовавшись передачей Евгения Малкина.

Двукратный олимпийский чемпион Сидни Кросби защищает цвета «Пингвинз» с 2005 года. В составе команды из Пенсильвании он дважды завоевывал Кубок Стэнли.

Матч

Питтсбург - Виннипег - 4:3 О.Т. (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Голы:

Малкин (Хорнквист, Уилсон), 0:59 (1:0). Куниц (Кросби, Летанг), 6:28 (2:0). Лайне (Шейфли, Перро), 37:10 (2:1). Постма (Лоури), 44:22 (2:2). Бафлин (Шейфли), 48:24 (2:3). Кессел (Кросби, Летанг), 53:55 (3:3). Кросби (Малкин, Летанг), 64:38 (4:3).

Место и дата

17 февраля 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция


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