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День в истории. Василию Ломаченко - 29!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Василию Ломаченко - 29!

Сегодня день рождения отмечает знаменитый украинский боксер Василий Ломаченко.

Василий Ломаченко родился 17 февраля 1988 года в городе Белгород-Днестровский (Одесская область).

На любительском ринге украинец потерпел только одно официальное поражение (от Альберта Селимова), но и оно подвергалось серьезным сомнениям со стороны болельщиков и журналистов. Ломаченко стал двукратным олимпийским чемпионом (Пекин-2008, Лондон-2012) и двукратным чемпионом мира. В столице Китая ему был вручен Кубок Вэла Баркера как самому техничному боксеру олимпийского турнира.

С 2013 года Василий выступает среди профессионалов. Уже во втором поединке он сражался за титул с опытным мексиканцем Орландо Салидо, но потерпел поражение разделенным решением судей. После этого Ломаченко одержал шесть побед кряду, среди прочих одолев Гари Расселла-младшего и Николаса Уолтерса. В данный момент он является чемпионом мира во втором полулегком весе по версии WBO и считается одним из лучших бойцов мира вне зависимости от весовой категории.

Многолетним тренером спортсмена является его отец - Анатолий Ломаченко. 



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