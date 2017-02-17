Провал «Зенита» в Бельгии, первый хет-трик Ибрагимовича на «Олд Траффорд» и 1000 очков Кросби. Главные новости утра

Главными героями матча "МЮ" - "Сент-Этьен" стали не братья Погба. На поле блистал Ибрагимович Источник: Reuters

«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.

1. Два точных удара молодого ганского форварда Франка Ачимпонга отправили «Зенит» в тяжелый нокдаун. Команда Мирчи Луческу проиграла в Брюсселе «Андерлехту» со счетом 0:2 и не смогла поддержать почин «Ростова» и «Краснодара», которые ранее свои матчи выиграли. Сможет ли питерский клуб реабилитироваться 23 февраля на родном стадионе?

2. Главный тренер «Зенита» отметил удачный дебют Эрнани, а ошибку звездного новичка команды Бранислава Ивановича списал на неудовлетворительное состояние газона и недостаток сыгранности серба с партнерами.

3. А вот его визави Рене Вайлер без обиняков заявил о том, что уйти от Ивановича в ключевом моменте игры Ачимпонгу помогла более высокая скорость.

4. Экс-наставник «Зенита» и сборной России Дик Адвокат в свою очередь уверен, что у его нынешней команде, «Фенербахче», в Краснодаре не хватило только везения.



5. Футболисты «Манчестер Юнайтед» не порадовали Жозе Моуринью в дебюте матча с французским «Сент-Этьеном», но затем все вопросы о победителе встречи снял Златан Ибрагимович, забивший три мяча на «Олд Траффорд».

5. Хет-триком в ночь с четверга на пятницу отметился не только знаменитый швед, но и боснийский форвард «Ромы» Эдин Джеко. Команда Лучано Спаллетти неожиданно легко разобралась на выезде с «Вильярреалом».

7. Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко в эфире «РБК-ТВ» дал оценку состоянию многострадального стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге и в очередной раз затронул тему ответственности при разборе допинговых случаев в отечественном спорте.

8. Чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене выходит на финишную прямую. Сегодня женщины выйдут на старт эстафетной гонки. А вице-президент СБР Владимир Барнашов полагает, что в аналогичной дисциплине у мужчин свой шанс должен получить Алексей Волков.

9. Президент UFC Дэйна Уайт продолжает словесную пикировку со своим «золотым петушком» Конором Макгрегором, который по-прежнему намерен сразиться с Флойдом Мэйвезером-младшим в обход существующих контрактных обязательств.

10. Легенда «Питтсбурга» и сборной Канады Сидни Кросби набрал свое 1000-е очко за результативность в регулярных чемпионатах НХЛ. Это случилось в домашнем матче «Пингвинов» с «Виннипегом».

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