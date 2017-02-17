Карл-Хайнц Румменигге: Заменить Лама в составе «Баварии» сможет Киммих

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о том, что может стать преемником капитана команды Филиппа Лама на позиции правого защитника.

- В данный момент правым защитником сборной Германии является Йосуа Киммих. Думаю, на Евро-2016 он доказал, какими игровыми качествами обладает и на каких позициях он может играть. Конечно, только Анчелотти решает, будет ли Киммих играть на правом фланге обороны или же в центре полузащиты. Однако на бумаге в его лице у нас есть готовое решение, — цитирует Румменигге Bild.

Напомним, капитан «Баварии» Филипп Лам о объявил о завершении карьеры игрока по окончании текущего сезона. Одновременно он отказался занять пост спортивного директора мюнхенского клуба.