Карл-Хайнц Румменигге: Заменить Лама в составе «Баварии» сможет Киммих
Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о том, что может стать преемником капитана команды Филиппа Лама на позиции правого защитника.
- В данный момент правым защитником сборной Германии является Йосуа Киммих. Думаю, на Евро-2016 он доказал, какими игровыми качествами обладает и на каких позициях он может играть. Конечно, только Анчелотти решает, будет ли Киммих играть на правом фланге обороны или же в центре полузащиты. Однако на бумаге в его лице у нас есть готовое решение, — цитирует Румменигге Bild.
Напомним, капитан «Баварии» Филипп Лам о объявил о завершении карьеры игрока по окончании текущего сезона. Одновременно он отказался занять пост спортивного директора мюнхенского клуба.
Матч
Голы
Роббен 11 (1:0). Санчес 30 (1:1). Левандовски 53 (2:1). Алькантара 56 (3:1). Алькантара 63 (4:1). Мюллер 88 (5:1).
Состав
Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Алькантара, Роббен (Рафинья, 88), Алонсо, Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86)
Арсенал: Оспина, Бельерин, Гиббс, Косьельни (Паулиста, 49), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Коклен (Жиру, 77), Джака, Айвоби (Уолкотт, 65), Санчес
Незабитые пенальти
Санчес (Арсенал), 29
Предупреждения:
Хуммельс, 26; Лам, 83 - Мустафи, 15; Санчес, 33; Джака, 60
Судья:
Милорад Мажич (Сербия)
Место и дата
15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция