Два очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Ванкувер»

«Сент-Луис» победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:3. 21-летний российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев впервые в карьере отметился голевой передачей.

Еще один россиянин Владимир Тарасенко набрал два (1+1) очка. В составе «Сент-Луиса» также отличились Магнус Пааярви, Йори Лехтеря и Александр Стин. В составе «Ванкувера» шайбы забросили Бо Хорват, Хенрик Седин и Брэндон Саттер.

Защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отметился результативной передачей, которая стала для него шестой в сезоне.