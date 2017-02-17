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Два очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Ванкувер»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сент-Луис» победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:3. 21-летний российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев впервые в карьере отметился голевой передачей.

Еще один россиянин Владимир Тарасенко набрал два (1+1) очка. В составе «Сент-Луиса» также отличились Магнус Пааярви, Йори Лехтеря и Александр Стин. В составе «Ванкувера» шайбы забросили Бо Хорват, Хенрик Седин и Брэндон Саттер.

Защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отметился результативной передачей, которая стала для него шестой в сезоне. 

Матч

Сент-Луис - Ванкувер - 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)

Голы:

Пяярви-Свенссон (Шаттенкирк, Барбашев), 4:30 (1:0). Хорват (Трямкин), 10:15 (1:1). Лехтеря (Тарасенко, Парайко), 17:17 (2:1). Седин Х. (Седин Д., Гранлунд), 28:27 (2:2). Тарасенко (Стеен, Шаттенкирк), 40:58 (3:2). Стеен (Шаттенкирк), 45:00 (4:2). Саттер (Эдлер, Стечер), 46:49 (4:3).

Место и дата

17 февраля 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция



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