Два очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Ванкувер»
«Сент-Луис» победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:3. 21-летний российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев впервые в карьере отметился голевой передачей.
Еще один россиянин Владимир Тарасенко набрал два (1+1) очка. В составе «Сент-Луиса» также отличились Магнус Пааярви, Йори Лехтеря и Александр Стин. В составе «Ванкувера» шайбы забросили Бо Хорват, Хенрик Седин и Брэндон Саттер.
Защитник «Ванкувера» Никита Трямкин отметился результативной передачей, которая стала для него шестой в сезоне.
Матч
Сент-Луис - Ванкувер - 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
Голы:
Пяярви-Свенссон (Шаттенкирк, Барбашев), 4:30 (1:0). Хорват (Трямкин), 10:15 (1:1). Лехтеря (Тарасенко, Парайко), 17:17 (2:1). Седин Х. (Седин Д., Гранлунд), 28:27 (2:2). Тарасенко (Стеен, Шаттенкирк), 40:58 (3:2). Стеен (Шаттенкирк), 45:00 (4:2). Саттер (Эдлер, Стечер), 46:49 (4:3).
Место и дата
17 февраля 04:00, Скоттрейд Центр, Онлайн-трансляция