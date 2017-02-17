CAS вынесет решение по апелляции российских лыжников 20 или 21 февраля

Российский лыжник Алексей Петухов сообщил, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по апелляции российских спортсменов.

- До начала чемпионата мира в Лахти осталось всего шесть дней. Время неутомимо бежит, а ситуация так же накалена. Эти пять дней будут решающими, есть надежда – в пятницу состоится апелляция в суде. В понедельник или вторник будет решение. Уехал домой на четыре дня, и снова туда, где будет зрелищно!, - написал Петухов в Instagram.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову по итогам доклада Ричарда Макларена о работе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Позже лыжники обратились в CAS с апелляциями.

Добавим, что FIS согласилась на процедуру ускоренного рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS)

Чемпионат мира пройдет с 22 февраля по 5 марта в финском Лахти.