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CAS вынесет решение по апелляции российских лыжников 20 или 21 февраля

Источник:  InstagramКомментарии

Российский лыжник Алексей Петухов сообщил, когда Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет решение по апелляции российских спортсменов.

- До начала чемпионата мира в Лахти осталось всего шесть дней. Время неутомимо бежит, а ситуация так же накалена. Эти пять дней будут решающими, есть надежда – в пятницу состоится апелляция в суде. В понедельник или вторник будет решение. Уехал домой на четыре дня, и снова туда, где будет зрелищно!, - написал Петухов в Instagram.

Напомним, Международная федерация лыжного спорта (FIS) временно отстранила российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову по итогам доклада Ричарда Макларена о работе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Позже лыжники обратились в CAS с апелляциями.

Добавим, что FIS согласилась на процедуру ускоренного рассмотрения в Спортивном арбитражном суде (CAS)

Чемпионат мира пройдет с 22 февраля по 5 марта в финском Лахти. 

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