Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Бастия- : -Монако
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ювентус- : -Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Посольство: Фильм «Би-би-си» о фанатах нацелен на дискредитацию ЧМ-2018

Комментарии

На официальном сайте посольства РФ в Великобритании появился комментарий по поводу фильма британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.

«Снятый и показанный на канале «Би-Би-Си-2» фильм «Армия хулиганов России» в связи с проведением в России Чемпионата мира по футболу 2018 г. производит шокирующее впечатление. Складывается ощущение, что главная цель фильма – посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, отбить охоту от поездки. Основываясь на футбольных беспорядках в Марселе, а также съемках российских болельщиков-маргиналов, авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира. Кстати, аналогичная кампания проводилась и перед Олимпийскими играми в Сочи.

Маргинальные элементы, склонные к насилию, существуют в каждом обществе. Здесь нет исключений, как показывает опыт европейских чемпионатов. В России вопросам безопасности придается первостепенное значение», - говорится в заявлении правительства. 

Напомним, ранее газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виталий Мутко: Неловко ли мне за «Крестовский»? Да нетВице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о строительстве стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге.«Русские очередной турнир превратят в фестиваль насилия». Реакция Англии«Русские очередной турнир превратят в фестиваль насилия». Реакция Англии«Советский спорт» собрал реакцию английских сайтов и их посетителей на анонс фильма телекомпании BBC.Александр Шпрыгин: Российским фанатам не до англичанПрезидент Всероссийского объединения болельщиков прокомментировал для «Советского спорта» анонс завтрашнего фильма BBC, в котором будет рассказано о возможном противостоянии английских и российских фанатов на ЧМ-2018.Татьяна Буланова: Убеждена, что Россия достойно примет чемпионат мираТатьяна Буланова: Убеждена, что Россия достойно примет чемпионат мираИзвестная певица и посол общественного движения «Россия Любит Футбол!» Татьяна Буланова прокомментировала публикации британских СМИ о возможных проблемах с болельщиками во время Евро-2016.Олег Семенов: Тему с болельщиками телеканал ВВС пытался раскрутить еще во время Евро-2016Олег Семенов: Тему с болельщиками телеканал ВВС пытался раскрутить еще во время Евро-2016Заместитель генерального директора правового партнера РФПЛ и РФС «Европейской юридической службы» Олег Семенов прокомментировал публикации британских СМИ о возможных проблемах с болельщиками во время Евро-2016.Мутко на стадионе «Спартак» обсудил подготовку арены к Кубку конфедерацийМутко на стадионе «Спартак» обсудил подготовку арены к Кубку конфедераций16 февраля 2017 года в Москве на стадионе «Спартак» заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко и заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко провели совещание по подготовке арены к Кубку Конфедераций FIFA 2017.Инфантино не беспокоится по поводу поведения фанатов на ЧМ-2018 по футболу в РоссииПрезидент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что его не беспокоит вопрос поведения фанатов на чемпионате мира-2018 по футболу в России.Леонид Руденко: Посещение футбольных матчей в России полностью соответствуют всем европейским стандартам безопасностиИзвестный российский диджей, посол общественного движения «Россия Любит Футбол!» Леонид Руденко прокомментировал публикации в британских СМИ о возможных проблемах с безопасностью во время ЧМ-2018 в России.«Советский спорт» предлагает сыграть матч дружбы с английскими журналистами«Советский спорт» предлагает сыграть матч дружбы с английскими журналистами«Советский спорт» уже сообщал, что сегодня, 16 февраля, в эфир выйдет фильм BBC, посвященный российским футбольным хулиганам.Эдуард Латыпов: Уверен, что никакой угрозы в России для иностранных болельщиков во время чемпионата мира нетПрезидент клуба болельщиков сборной России RUSSIA UNITES/РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ Эдуард Латыпов выразил уверенность, что во время чемпионата мира иностранным болельщикам не будет грозить опасность.Валерий Рейнгольд: Очередная чушь от англичан. Наши болельщики ничем не хуже другихНапомним,ранее газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.The Guardian: Российские хулиганы устроят «фестиваль насилия» на ЧМ-2018The Guardian: Российские хулиганы устроят «фестиваль насилия» на ЧМ-2018Британская газета The Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах.«Русские грозят англичанам». BBC пугает болельщиков русскими фанатами (видео)«Русские грозят англичанам». BBC пугает болельщиков русскими фанатами (видео)BBС анонсировал новый фильм о России. Теперь зрителя пугают угрозой со стороны российских фанатов, которые «собираются мстить» англичанам.Владимир Маркин: Фильм BBC – очередной художественный вымысел провокаторов. Непонятные страшилкиПредседатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин прокомментировал фильм британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Валерий Газзаев: Фильм BBC о российский фанатах - очередная провокация в адрес нашего спортаЗампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев поделился мнением о фильме британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Валерий Шанцев: Для нас начало ЧМ-2018 – это середина маяГубернатор Нижегородской области Валерий Шанцев обозначил сроки готовности для всех объектов чемпионата мира 2018 года.Заммэра Москвы: На поле «Лужников» можно играть уже сейчасЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о завершающем этапе реконструкции стадиона «Лужники».Марат Хуснуллин: Реконструкцию «Лужников» удалось провести в рамках бюджетаЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что реконструкцию большой спортивной арены «Лужники» удалось провести в рамках установленного бюджета.Пуско-наладочные работы на стадионе «Фишт» в Сочи завершатся до 1 мартаВице-губернатор Краснодароского края Николай Долуда проинформировал о ходе работ на стадионе «Фишт». Об этом сообщает официальный сайт администрации Краснодарского края.На стройке стадиона ЧМ-2018 в Самаре произошел пожарРядом со строящимся к чемпионату мира-2018 стадионом в Самаре произошел пожар, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-релиз генподрядчика «ПСО «Казань».
Главные новости
Футбол
Провал «Зенита» в Бельгии, первый хет-трик Ибрагимовича на «Олд Траффорд» и 1000 очков Кросби. Главные новости утра
Футбол
Луис Адриано: К матчу с «Краснодаром» мы подойдем в идеальном состоянии
Футбол
Посольство: Фильм «Би-би-си» о фанатах нацелен на дискредитацию ЧМ-2018
Лыжный спорт
CAS вынесет решение по апелляции российских лыжников 20 или 21 февраля
Хоккей
Два очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Ванкувер»
Бокс
День в истории. Василию Ломаченко - 29!
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Виннипег», Кросби набрал 1000-е очко в НХЛ (видео)
Баскетбол
День в истории. Майклу Джордану исполнилось 54 года
Футбол
Тренер «Андерлехта»: Ачимпонг - очень быстрый игрок, чего не скажешь об Ивановиче
MMA
Дэйна Уайт: Макгрегор находится в декретном отпуске. Он будет драться, когда родится ребенок
все новости