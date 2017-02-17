Посольство: Фильм «Би-би-си» о фанатах нацелен на дискредитацию ЧМ-2018

На официальном сайте посольства РФ в Великобритании появился комментарий по поводу фильма британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.

«Снятый и показанный на канале «Би-Би-Си-2» фильм «Армия хулиганов России» в связи с проведением в России Чемпионата мира по футболу 2018 г. производит шокирующее впечатление. Складывается ощущение, что главная цель фильма – посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию, отбить охоту от поездки. Основываясь на футбольных беспорядках в Марселе, а также съемках российских болельщиков-маргиналов, авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего чемпионата мира. Кстати, аналогичная кампания проводилась и перед Олимпийскими играми в Сочи.

Маргинальные элементы, склонные к насилию, существуют в каждом обществе. Здесь нет исключений, как показывает опыт европейских чемпионатов. В России вопросам безопасности придается первостепенное значение», - говорится в заявлении правительства.

Напомним, ранее газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.