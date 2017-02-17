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Луис Адриано: К матчу с «Краснодаром» мы подойдем в идеальном состоянии

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бразильский нападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от предсезонных сборов.

- Я счастлив забивать и работать с такими партнерами по команде. Мне очень нравится, что мы делаем на сборах, я всем доволен. Давайте предоставим решение тренеру, как мы будем играть, — с одним или двумя нападающими. Мне не принципиально, мы все нарабатываем на тренировках. Для меня нет никаких проблем играть по разным схемам, взаимодействие с Зе Луишем тоже не представляет сложности. Он классный форвард. Сейчас работаем над физическими кондициями, закладывается фундамент, который позволит хорошо себя чувствовать, много бегать и не уставать в чемпионате. Думаю, нас грамотно подведут, и мы будем на пике формы уже к матчу с «Краснодаром». Должным образом скорректируют нагрузки, которые сейчас достаточно высокие. К «Краснодару» мы подойдем в идеальном состоянии, - цитирует Луиса Адриано официальный сайт «Матч ТВ». 

После 17 туров «Спартак» лидирует в чемпионате России, в активе красно-белых 40 очков. Луис Адриано пополнил команду в зимнее трансферное окно. Его контракт рассчитан до 2020 года. 

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