Марко Девич: Шансы у «Ростова» сейчас намного лучше, но еще есть матч в Праге
Нападающий «Ростова» Марко Девич рассказал, что говорил Курбан Бердыев игрокам в раздевалке после победы над пражской «Спартой».
– Курбан Бекиевич поздравил нас. Но сказал, что не надо расслабляться, а продолжать в том же духе, ведь впереди еще одна игра. Обеспечили ли мы выход в 1/8 финала? Я бы попросил вас не писать и не говорить об этом, шансы у нас сейчас намного лучше, но еще есть матч в Праге.
Вы сами видели, как здорово сыграла команда. Поздравляю всех болельщиков, это был отличный матч. На поле мы действовали по принципу «один за всех и все за одного», были командой. Грубая игра «Спарты»? Это наша команда заставила их так действовать, – цитирует Девича 161.ru.
Напомним, ростовчане в четверг одержали уверенную победу над чешским клубом со счетом 4:0. Ответная встреча состоится в Праге 23 февраля.
Матч
Голы
Мевля 15 (1:0). Полоз 38 (2:0). Нобоа 40 (3:0). Азмун 68 (4:0).
Состав
Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Мевля, Гацкан, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74)
Спарта: Коубек, Мазух, Кадлец М., Караваев, Намойнесу, Сачек, Конате, Дочкал (Лафата, 87), Ваха (Голек, 80), Альбьяч (Гибш, 76), Юлиш
Предупреждения:
Удаления:
нет - Конате, 32
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция