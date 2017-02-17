Марко Девич: Шансы у «Ростова» сейчас намного лучше, но еще есть матч в Праге

Нападающий «Ростова» Марко Девич рассказал, что говорил Курбан Бердыев игрокам в раздевалке после победы над пражской «Спартой».

– Курбан Бекиевич поздравил нас. Но сказал, что не надо расслабляться, а продолжать в том же духе, ведь впереди еще одна игра. Обеспечили ли мы выход в 1/8 финала? Я бы попросил вас не писать и не говорить об этом, шансы у нас сейчас намного лучше, но еще есть матч в Праге.

Вы сами видели, как здорово сыграла команда. Поздравляю всех болельщиков, это был отличный матч. На поле мы действовали по принципу «один за всех и все за одного», были командой. Грубая игра «Спарты»? Это наша команда заставила их так действовать, – цитирует Девича 161.ru.

Напомним, ростовчане в четверг одержали уверенную победу над чешским клубом со счетом 4:0. Ответная встреча состоится в Праге 23 февраля.