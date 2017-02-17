Хунтелар забил 50-й гол в еврокубках
Форвард «Шальке»
Клас-Ян Хунтелар забил третий гол команды в первом матче 1/16 финала Лиги
Европы с ПАОКом (3:0) на стадионе «Тумба» в Салониках. Этот мяч стал для
33-летнего голландца 50-м в еврокубках.
Таким образом, Хунтелар догнал легенду «Реала» Альфредо Ди Стефано, а также ивуарийца Дидье Дрогба. Теперь 16 игроков в истории забивали как минимум 50 голов в еврокубках.
Напомним, Хунтелар играет в «Шальке» с 2010 года. Также он забивал в еврокубковых турнирах за «Херенвен», «Аякс» и «Милан».
На один гол больше на данный момент у форварда «Реала» Карима Бензема. А лучшим бомбардиром в истории еврокубков остается Криштиану Роналду, у которого 98 голов.
Ответный матч «Шальке» и ПАОК проведут 22 февраля на «Фелтинс-Арене» в Гельзенкирхене.
Матч
Голы
Бургшталлер 27 (0:1). Майер 82 (0:2). Хунтелар 90 (0:3).
Состав
ПАОК: Гликос, Креспо, Леовац, Малезас, Варела, Шахов, Мистакидис (Джалма, 56), Цимирот, Леонардо, Бизесвар (Энрике, 77), Атанасиадис (Варда, 86)
Шальке 04: Ферманн, Хёведес, Настасич, Колашинац, Налдо, Стамбули, Майер, Горецка, Калигиури (Коноплянка, 79), Шёпф (Керер, 46), Бургшталлер (Хунтелар, 84)
Предупреждения:
Леовац, 34; Леонардо, 57; Варела, 89 - Шёпф, 7; Горецка, 50; Колашинац, 57; Настасич, 67
Судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Испания)
Место и дата
16 февраля 23:05, Тоумба, Онлайн-трансляция