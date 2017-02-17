Хунтелар забил 50-й гол в еврокубках

Форвард «Шальке» Клас-Ян Хунтелар забил третий гол команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с ПАОКом (3:0) на стадионе «Тумба» в Салониках. Этот мяч стал для 33-летнего голландца 50-м в еврокубках.

Таким образом, Хунтелар догнал легенду «Реала» Альфредо Ди Стефано, а также ивуарийца Дидье Дрогба. Теперь 16 игроков в истории забивали как минимум 50 голов в еврокубках.

Напомним, Хунтелар играет в «Шальке» с 2010 года. Также он забивал в еврокубковых турнирах за «Херенвен», «Аякс» и «Милан».

На один гол больше на данный момент у форварда «Реала» Карима Бензема. А лучшим бомбардиром в истории еврокубков остается Криштиану Роналду, у которого 98 голов.

Ответный матч «Шальке» и ПАОК проведут 22 февраля на «Фелтинс-Арене» в Гельзенкирхене.