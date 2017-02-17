Кросби занимает пятое место по средней результативности

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби занимает пятое место по среднему показателю результативности среди игроков, которые провели не менее 500 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

Напомним, в четверг в матче с «Виннипегом» (4:3 OT) Кросби набрал 1000-е очко в своем 757-м матче в лиге.

Таким образом, средняя результативность 29-летнего канадца составляет 1,32 очка за игру. Этот показатель лучше только у четырех игроков в истории.

Уэйн Гретцки набирал в среднем по 1,92 очка за матч, Марио Лемье – 1,88 очка, Майк Босси – 1,5 очка, Бобби Орр – 1,39 очка.

В нынешнем сезоне на счету Кросби 64 (31+33) очка в 50 матчах.