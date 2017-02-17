Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Бастия- : -Монако
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ювентус- : -Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кросби занимает пятое место по средней результативности

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби занимает пятое место по среднему показателю результативности среди игроков, которые провели не менее 500 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

Напомним, в четверг в матче с «Виннипегом» (4:3 OT) Кросби набрал 1000-е очко в своем 757-м матче в лиге.

Таким образом, средняя результативность 29-летнего канадца составляет 1,32 очка за игру. Этот показатель лучше только у четырех игроков в истории.

Уэйн Гретцки набирал в среднем по 1,92 очка за матч, Марио Лемье – 1,88 очка, Майк Босси – 1,5 очка, Бобби Орр – 1,39 очка.

В нынешнем сезоне на счету Кросби 64 (31+33) очка в 50 матчах.

Матч

Питтсбург - Виннипег - 4:3 О.Т. (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Голы:

Малкин (Хорнквист, Уилсон), 0:59 (1:0). Куниц (Кросби, Летанг), 6:28 (2:0). Лайне (Шейфли, Перро), 37:10 (2:1). Постма (Лоури), 44:22 (2:2). Бафлин (Шейфли), 48:24 (2:3). Кессел (Кросби, Летанг), 53:55 (3:3). Кросби (Малкин, Летанг), 64:38 (4:3).

Место и дата

17 февраля 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Верметт получил автоматическую дисквалификацию на десять матчей за удар судьиФорвард «Анахайма» Антуан Верметт дисквалифицирован на десять матчей за удар лайнсмена в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (1:0). Наказание вступило в силу автоматически после матча.Малкин устроил лютую потасовку в матче, когда Кросби набрал 1000-е очко (видео)Малкин устроил лютую потасовку в матче, когда Кросби набрал 1000-е очко (видео)Евгений Малкин поучаствовал в серьезной заварушке, а его одноклубник Сидни Кросби набрал 1000-е очко за карьеру в НХЛ.Два очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Ванкувер»«Сент-Луис» победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).НХЛ. «Айлендерс» обыграли «Рейнджерс», «Эдмонтон» победил «Филадельфию» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата НХЛ на сайте «Советского спорта».Провал «Зенита» в Бельгии, первый хет-трик Ибрагимовича на «Олд Траффорд» и 1000 очков Кросби. Главные новости утраПровал «Зенита» в Бельгии, первый хет-трик Ибрагимовича на «Олд Траффорд» и 1000 очков Кросби. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.«Питтсбург» обыграл «Виннипег», Кросби набрал 1000-е очко в НХЛ (видео)Хоккеисты «Питтсбурга» нанесли поражение «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3).Фетисов прав! НХЛ грубо плюет на весь хоккейный мир, не думая о будущемФетисов прав! НХЛ грубо плюет на весь хоккейный мир, не думая о будущемОбозреватель «Советского спорта» комментирует жесткое заявление двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова в адрес боссов НХЛ.Кто раньше захватит Китай – КХЛ или НХЛ?Кто раньше захватит Китай – КХЛ или НХЛ?Китай – самый перспективный хоккейный рынок. И не думайте, что КХЛ его уже покорила, создав «Куньлунь».Вячеслав Фетисов: Участие Овечкина в ОИ-2018 никому в Америке не понравитсяДвукратный олимпийский чемпион по хоккею и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов рассказал о возможности участия игроков НХЛ на Олимпиаде 2018.Ягр признан первой звездой дня в НХЛНХЛ назвала лучших игроков прошедшего игрового дня.1900 очков! Яромир Ягр в свой день рождения опять всех свел с ума (видео)1900 очков! Яромир Ягр в свой день рождения опять всех свел с ума (видео)Самые интересные события игрового дня лиги – в нашем традиционном обзоре «5 гвоздей НХЛ».Ягр стал вторым игроком в истории НХЛ, набравшим 1900 очковНападающий «Флориды» Яромир Ягр набрал 1900-е очко в карьере и стал вторым игроком в истории, достигшим данной отметки.НХЛ. «Калгари» победил «Филадельфию», «Сан-Хосе» проиграл «Флориде» в овертайме и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей игрового дня в Национальной хоккейной лиге.«Калгари» одержал победу над «Филадельфией»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» выиграл у «Филадельфии» со счетом 3:1.Победы «Баварии» и «Реала» в ЛЧ, красивый гол Чалова и шайба Барбашева в НХЛ. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра четверга.Шайба Барбашева принесла победу «Сент-Луису» в матче с «Детройтом» (видео)Шайба Барбашева принесла победу «Сент-Луису» в матче с «Детройтом» (видео)В матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» на домашнем льду уступил «Сент-Луису» со счетом 0:2.«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»«Коламбус» без Бобровского обыграл «Торонто»В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» на домашнем льду обыграл «Торонто» со счетом 5:2.Борис Майоров: На ЧМ-2017 игроков НХЛ звать не надо! Устроим проверкуБорис Майоров: На ЧМ-2017 игроков НХЛ звать не надо! Устроим проверкуДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров предлагает интересный вариант формирования сборной России на ближайшем чемпионате мира.Алексей Марченко: «Детройт» посчитал меня лишним, мое дело доказать, что они неправыЗащитник «Торонто» Алексей Марченко объяснил, почему «Детройт» выставил его на драфт отказов, и высказался о главном тренере «кленовых листьев» Майке Бэбкоке.Евгений Малкин: В голове не укладывается, как нас могут не пустить на Олимпиаду!Евгений Малкин: В голове не укладывается, как нас могут не пустить на Олимпиаду!Евгений Малкин вернулся в состав после травмы и дал эксклюзивное интервью корреспонденту «Советского спорта» в Питтсбурге.
Главные новости
Футбол
Провал «Зенита» в Бельгии, первый хет-трик Ибрагимовича на «Олд Траффорд» и 1000 очков Кросби. Главные новости утра
MMA
Видео дня: Емельяненко и Митрион провели дуэль взглядов
Футбол
«Ростов» поднялся на 93-е место в клубном рейтинге, «Краснодар» – на 65-е, «Зенит» остался на 18-м
Футбол
Луис Адриано: К матчу с «Краснодаром» мы подойдем в идеальном состоянии
Футбол
Посольство: Фильм «Би-би-си» о фанатах нацелен на дискредитацию ЧМ-2018
Лыжный спорт
CAS вынесет решение по апелляции российских лыжников 20 или 21 февраля
Хоккей
Два очка Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Ванкувер»
Бокс
День в истории. Василию Ломаченко - 29!
Хоккей
«Питтсбург» обыграл «Виннипег», Кросби набрал 1000-е очко в НХЛ (видео)
Баскетбол
День в истории. Майклу Джордану исполнилось 54 года
все новости
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Виннипег
Виннипегкалендарьстатистика
Марио Лемье
Марио Лемьевсе новости
Сидни Кросби
Сидни Кросбивсе новости
Уэйн Гретцки
Уэйн Гретцкивсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости