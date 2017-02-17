Кросби занимает пятое место по средней результативности
Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби занимает пятое место по среднему показателю результативности среди игроков, которые провели не менее 500 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.
Напомним, в четверг в матче с «Виннипегом» (4:3 OT) Кросби набрал 1000-е очко в своем 757-м матче в лиге.
Таким образом, средняя результативность 29-летнего канадца составляет 1,32 очка за игру. Этот показатель лучше только у четырех игроков в истории.
Уэйн Гретцки набирал в среднем по 1,92 очка за матч, Марио Лемье – 1,88 очка, Майк Босси – 1,5 очка, Бобби Орр – 1,39 очка.
В нынешнем сезоне на счету Кросби 64 (31+33) очка в 50 матчах.
Матч
Питтсбург - Виннипег - 4:3 О.Т. (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)
Голы:
Малкин (Хорнквист, Уилсон), 0:59 (1:0). Куниц (Кросби, Летанг), 6:28 (2:0). Лайне (Шейфли, Перро), 37:10 (2:1). Постма (Лоури), 44:22 (2:2). Бафлин (Шейфли), 48:24 (2:3). Кессел (Кросби, Летанг), 53:55 (3:3). Кросби (Малкин, Летанг), 64:38 (4:3).
Место и дата
17 февраля 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция