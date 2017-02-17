Лоуэлл Бэйли: Логинов? Спортсмен не может быть пойман на допинге, пропасть на несколько лет и вернуться, как ни в чем не бывало

Американский биатлонист Лоуэлл Бэйли, победивший в индивидуальной гонке на чемпионате мира, высказал свое отношение к допингу в биатлоне.

- Отмена этапа Кубка мира в Тюмени? Я думаю, что все российские болельщики очень расстроены. К сожалению, IBU решило наказать не запятнанных спортсменов и не руководство, а болельщиков. Мы любим российских фанатов! Я очень уважаю их. Я выступал в Ханты-Мансийске, чувствовал себя очень тепло. Все то, что мы делаем для биатлона, не направлено на конкретные места проведения или страны. Инициативная группа сосредоточена только на допинге и спортсменах.

Я хочу отметить, что абсолютное большинство биатлонистов пропагандирует чистоту нашего спорта от запрещённых препаратов. Мы все хотим честную конкуренцию. IBU сделало первый шаг в правильном направлении. Нужно ужесточать правила. Зрители хотят видеть на пьедестале героев с незапятнанной репутацией.

Мое отношение к Логинову? От российского биатлона исходит неправильный сигнал. Спортсмен не может быть пойман на допинге, пропасть на несколько лет и вернуться, как ни в чем не бывало, - цитирует Бэйли «Тюменская Арена».

Ранее Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга: его проба, взятая в ноябре 2013 года, содержала следы запрещенного препарата – рекомбинантного эритропоэтина (ЭПО).