«Ростов» набрал больше всех очков в таблицу коэффициентов
Вчера в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» дома разгромил чешскую «Спарту» – 4:0. Также «Краснодар» обыграл турецкий «Фенербахче» – 1:0. А «Зенит» уступил в гостях бельгийскому «Андерлехту» – 0:2.
В нынешнем сезоне «Ростов» лидирует по набранным очкам в таблицу коэффициентов – 13. Три очка ростовчане заработали в квалификации Лиги чемпионов, четыре – в групповом раунде Лиги чемпионов, еще четыре – бонус за выход в групповой раунд и два – за победу над «Спартой».
Следом идет «Краснодар» – 10,5 очка. Тройку замыкает «Зенит» – 10. Показатель ЦСКА – 7 очков. А у «Спартака» – 0,5.
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