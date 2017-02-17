Капитан «Спарты»: Пройти дальше будет трудно

Капитан пражской «Спарты» Боржек Дочкал после игры с «Ростовом» (0:4) рассказал о шансах своей команды выйти в 1/8 финала Лиги Европы.

- Что произошло со «Спартой»? Вы же видели, что команда сыграла бессистемно. Я не видел эпизод с красной карточкой, поэтому не знаю, справедливо ли поступил арбитр. Каковы наши шансы пройти «Ростов»? 0:4 не очень хороший результат, поэтому нам будет трудно пройти дальше, – отметил Дочкал в беседе с журналистом портала 161.ru.

Напомним, ростовчане в четверг одержали уверенную победу над чешским клубом со счетом 4:0. Ответная встреча состоится в Праге 23 февраля.