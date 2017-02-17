Капитан «Спарты»: Пройти дальше будет трудно
Капитан пражской «Спарты» Боржек Дочкал после игры с «Ростовом» (0:4) рассказал о шансах своей команды выйти в 1/8 финала Лиги Европы.
- Что произошло со «Спартой»? Вы же видели, что команда сыграла бессистемно. Я не видел эпизод с красной карточкой, поэтому не знаю, справедливо ли поступил арбитр. Каковы наши шансы пройти «Ростов»? 0:4 не очень хороший результат, поэтому нам будет трудно пройти дальше, – отметил Дочкал в беседе с журналистом портала 161.ru.
Напомним, ростовчане в четверг одержали уверенную победу над чешским клубом со счетом 4:0. Ответная встреча состоится в Праге 23 февраля.
Матч
Голы
Мевля 15 (1:0). Полоз 38 (2:0). Нобоа 40 (3:0). Азмун 68 (4:0).
Состав
Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Мевля, Гацкан, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74)
Спарта: Коубек, Мазух, Кадлец М., Караваев, Намойнесу, Сачек, Конате, Дочкал (Лафата, 87), Ваха (Голек, 80), Альбьяч (Гибш, 76), Юлиш
Предупреждения:
Удаления:
нет - Конате, 32
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция