Верметт получил автоматическую дисквалификацию на десять матчей за удар судьи

Форвард «Анахайма» Антуан Верметт дисквалифицирован на десять матчей за удар лайнсмена в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (1:0). Наказание вступило в силу автоматически после матча.

На восьмой минуте третьего периода после вбрасывания в средней зоне 34-летний канадец ударил лайнсмена клюшкой, после чего сразу был удален до конца игры.

Также игрок оштрафован на 97,2 тысячи долларов, которые пойдут в фонд помощи игрокам.

Таким образом, Верметт сможет вернуться на лед 12 марта в домашнем матче с «Вашингтоном».

В нынешнем сезоне на счету форварда 22 (8+14) очка в 58 матчах при показателе полезности «–10» и 36 минутах штрафа.