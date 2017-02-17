Верметт получил автоматическую дисквалификацию на десять матчей за удар судьи
Форвард «Анахайма»
Антуан Верметт дисквалифицирован на десять матчей за удар лайнсмена в матче
регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой» (1:0). Наказание вступило в силу
автоматически после матча.
На восьмой минуте третьего периода после вбрасывания в средней зоне 34-летний канадец ударил лайнсмена клюшкой, после чего сразу был удален до конца игры.
Также игрок оштрафован на 97,2 тысячи долларов, которые пойдут в фонд помощи игрокам.
Таким образом, Верметт сможет вернуться на лед 12 марта в домашнем матче с «Вашингтоном».
В нынешнем сезоне на счету форварда 22 (8+14) очка в 58 матчах при показателе полезности «–10» и 36 минутах штрафа.
Матч
Миннесота - Анахайм - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Голы:
Крамаросса (Перри, Линдхольм), 4:38 (0:1).
Место и дата
15 февраля 04:00, Эксель Энерджи Центр, Онлайн-трансляция