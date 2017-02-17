Видео дня: Емельяненко и Митрион провели дуэль взглядов

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко встретился лицом к лицу с американцем Мэттом Митрион, против которого ему предстоит провести бой на турнире Bellator.

Just 2️⃣more days... #Bellator172: #Fedor vs @mattmitrione | Live & Free on @spiketv! Публикация от Bellator MMA (@bellatormma) Фев 16 2017 в 3:21 PST

Бой с Митрионом пройдет 18 февраля в американском городе Сан-Хосе в рамках турнира Bellator 172. Для Емельяненко это будет 42-й поединок. Всего в своей карьере он одержал 36 побед и потерпел четыре поражения. Митрион на данный момент провел два боя в Bellator и оба выиграл досрочно.

После возобновления карьеры Емельяненко провел два поединка, победив Джайдипа Сингха под эгидой Rizin и Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights.