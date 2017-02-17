Поль Погба: Играть против брата – это что-то волшебное

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (3:0) на «Олд Траффорд» рассказал о впечатлениях от игры против своего родного брата Флорентена.

«Это было что-то волшебное. Такое не происходит каждый день. И я получил истинное удовольствие от игры против брата», – приводит BBC слова Погба-младшего.



Напомним, 26-летний защитник «Сент-Этьена» Флорентен Погба выступает за сборную Гвинеи.

Ответный матч «Сент-Этьен» и «Манчестер Юнайтед» проведут 22 февраля на стадионе «Жоффруа-Гишар».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча