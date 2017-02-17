«Рубин» на третьем сборе проведет четыре контрольных матча
Стали известны соперники «Рубина» в товарищеских матчах на третьем предсезонном сборе в Аликанте, сообщает пресс-служба команды.
20 февраля казанский клуб сыграет с южнокорейским клубом «Соннам». На 21 февраля запланирован спарринг с норвежским клубом «Сарпсборг 08», на 23 февраля - с норвежским «Мьендаленом».
Завершит сбор «Рубин» контрольной встречей с еще одним норвежским клубом «Старт», матч пройдет 24 февраля.
Напомним, что после 17 туров «Рубин» занимает девятое место, в активе команды 23 очка.
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