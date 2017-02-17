Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Бастия- : -Монако
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ювентус- : -Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Нападающий «Зенита» продолжит карьеру в «Афипсе»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», форвард «Зенита» Артем Поникаров перешел в «Афипс».

Контракт рассчитан на полтора года.

Клуб выступает во втором дивизионе зоны «Юг». После 16 туров команда из поселка Афипский идет на третьем месте, отставая от лидирующего «Ротора-Волгограда» на десять очков.

20-летний футболист выступал за молодежную и вторую команды «Зенита». Всего на его счету 38 матчей и три гола за сине-бело-голубых во всех турнирах. 

Артем Поникаров: На сборах ждали вечер, чтобы послушать новые истории от Дзюбы

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бранислав Иванович: Такую ошибку, как у меня, дети делают, когда начинают играть в футболЗащитник «Зенита» Бранислав Иванович после первой встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (0:2) признался, что официальный дебют за питерский клуб ему не удался.Геннадий Орлов: «Зенит» провел провальный матч, но еще может отыгратьсяКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал матч «Зенита» с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы.«Ростов» поднялся на 93-е место в клубном рейтинге, «Краснодар» – на 65-е, «Зенит» остался на 18-мВчера в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» дома разгромил чешскую «Спарту» – 4:0. Также «Краснодар» обыграл турецкий «Фенербахче» – 1:0. А «Зенит» уступил в гостях бельгийскому «Андерлехту» – 0:2.«Ростов» набрал больше всех очков в таблицу коэффициентовВчера в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» дома разгромил чешскую «Спарту» – 4:0. Также «Краснодар» обыграл турецкий «Фенербахче» – 1:0. А «Зенит» уступил в гостях бельгийскому «Андерлехту» – 0:2.Чем «Спартак» отличается от «Краснодара»? Обзор сборов (видео)Чем «Спартак» отличается от «Краснодара»? Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Ивановичу мяч за спину бросают, а он не бежит…». Ловчев о матчах Лиги Европы«Ивановичу мяч за спину бросают, а он не бежит…». Ловчев о матчах Лиги ЕвропыОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о первых матчах «Краснодара», «Ростова» и «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы.Провал «Зенита» в Бельгии, первый хет-трик Ибрагимовича на «Олд Траффорд» и 1000 очков Кросби. Главные новости утраПровал «Зенита» в Бельгии, первый хет-трик Ибрагимовича на «Олд Траффорд» и 1000 очков Кросби. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Тренер «Андерлехта»: Ачимпонг - очень быстрый игрок, чего не скажешь об ИвановичеГлавный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился впечатлениями от победы своей команды над «Зенитом» (2:0) в матче 1/6 финала Лиги Европы.Какие российские клубы выйдут в 1/8 финала Лиги Европы (опрос)Три российских клуба провели первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Кому из них удастся продолжить борьбу в турнире?Мирча Луческу: Эрнани сегодня был лучшим, а Иванович не адаптировался к полюГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды в матче с «Андерлехтом» (0:2).Жулиано: «Андерлехт» превзошел «Зенит», но мы должны верить в свои силыПолузащитник «Зенита» Жулиано прокомментировал поражение своей команды в матче с «Андерлехтом» (0:2) в 1/16 финала Лиги Европы.Данни: Эрнани нельзя сравнивать с Витселем. Все понимают, что сегодня произошлоПолузащитник «Зенита» Данни прокомментировал поражение своей команды в матче с «Андерлехтом» (0:2).Брюссельские в капусту изрубили «Зенит». Почему команда Луческу была плохаБрюссельские в капусту изрубили «Зенит». Почему команда Луческу была плохаБрюссельский «Андерлехт» уверенно обыграл дома «Зенит» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.Мирча Луческу: «Андерлехт» выиграл у «Зенита» заслуженноГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями после поражения от «Андерлехта» (0:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.Россия обошла Португалию в таблице коэффициентов!Россия обошла Португалию в таблице коэффициентов!Стараниями «Краснодара» и «Ростова» Россия поднялась на шестую строчку главного футбольного рейтинга.Лилипут из Ганы. Почему Ачимпонг забивает «Зениту» за «Андерлехт» вместо ЦСКАЛилипут из Ганы. Почему Ачимпонг забивает «Зениту» за «Андерлехт» вместо ЦСКАМало кому известно, но три года назад автор дубля в ворота питерского «Зенита» в Лиге Европы вполне мог стать игроком «армейцев»Дубль Ачимпонга принес «Андерлехту» победу над «Зенитом»«Зенит» потерпел поражение от «Андерлехта» (0:2) в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы.«Андерлехт» обыграл «Зенит». Как это былоВ первом матче 1/16 финала Лиги Европы бельгийский «Андерлехт» сыграет с «Зенитом».«Андерлехт» – «Зенит». Лодыгин – в воротах, Иванович и Эрнани – в стартовом составеТренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта».Докажите, что не зря 10 лет смеялись над новым стадионом в Петербурге! [тест]Докажите, что не зря 10 лет смеялись над новым стадионом в Петербурге! [тест]Стадион на Крестовском обсуждают все. Пришло время проверить, насколько вы в теме.
Главные новости
Футбол
Провал «Зенита» в Бельгии, первый хет-трик Ибрагимовича на «Олд Траффорд» и 1000 очков Кросби. Главные новости утра
Футбол
Какие российские клубы выйдут в 1/8 финала Лиги Европы (опрос)
Лыжный спорт
CAS вынесет решение по апелляции российских лыжников 20 или 21 февраля
Футбол
Бранислав Иванович: Такую ошибку, как у меня, дети делают, когда начинают играть в футбол
Футбол
Виталий Мутко: Россия дала гарантии безопасности на ЧМ-2018, и они будут выполнены
Биатлон
Ирина Старых: Все претензии в адрес Логинова – это претензии и ко мне тоже
Футбол
Геннадий Орлов: «Зенит» провел провальный матч, но еще может отыграться
Футбол
Нападающий «Зенита» продолжит карьеру в «Афипсе»
Футбол
Поль Погба: Играть против брата – это что-то волшебное
MMA
ВИДЕО ДНЯ: Емельяненко и Митрион провели дуэль взглядов
все новости
Афипс
Афипскалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика