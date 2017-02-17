Нападающий «Зенита» продолжит карьеру в «Афипсе»
По информации «Советского спорта в
Санкт-Петербурге», форвард «Зенита» Артем Поникаров перешел в «Афипс».
Контракт рассчитан на
полтора года.
Клуб выступает во втором
дивизионе зоны «Юг». После 16 туров команда из поселка Афипский идет на третьем
месте, отставая от лидирующего «Ротора-Волгограда» на десять очков.
20-летний футболист выступал за молодежную и вторую команды «Зенита». Всего на его счету 38 матчей и три гола за сине-бело-голубых во всех турнирах.
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