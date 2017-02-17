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Златан Ибрагимович: Надеюсь, забить несколько голов «Сент-Этьену» и в ответном матче

Источник:  BBCКомментарии

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оценил свою игру в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (3:0) на стадионе «Олд Траффорд».

35-летний шведский нападающий забил все голы в этом матче, оформив свой первый хет-трик в составе «Манчестер Юнайтед».

«Каждый раз, когда я играю с «Сент-Этьеном», благодаря упорной работе мне удается забить несколько голов. Я забил несколько голов сегодня. Надеюсь, сделать это на следующей неделе», – приводит BBC слова Ибрагимовича.

Отметим, что форвард сделал 17-й хет-трик в своей карьере и третий – в ворота «Сент-Этьена». Всего в матчах с «зелеными» Ибрагимович, выступавший четыре года за «Пари Сен-Жермен», забил 17 голов.

Ответный матч «Сент-Этьен» и «Манчестер Юнайтед» проведут 22 февраля на стадионе «Жоффруа-Гишар».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Манчестер Юнайтед - Сент-Этьен - 3:0 (1:0)

Голы

Ибрагимович 15 (1:0). Ибрагимович 75 (2:0). Ибрагимович 87 (3:0 - пен.).

Состав

Манчестер Юнайтед: Ромеро, Байи, Блинд, Смоллинг, Погба, Феллайни (Лингард, 46), Валенсия, Эррера, Мата (Рэшфорд, 70), Марсьяль (Янг, 84), Ибрагимович

Сент-Этьен: Руффье, Перрен, Погба (Берич, 79), Теофил-Катерин, Верето, Интима (Руа, 65), Пайо (Сельнес, 72), Севе, Амума, Малькуи, Монне-Паке

Предупреждения:

Марсьяль, 47; Эррера, 57; Лингард, 66; Погба, 71 - Пайо, 64

Судья:

Павел Краловец (Чехия)

Место и дата

16 февраля 23:05, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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