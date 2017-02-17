Златан Ибрагимович: Надеюсь, забить несколько голов «Сент-Этьену» и в ответном матче

Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оценил свою игру в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (3:0) на стадионе «Олд Траффорд».

35-летний шведский нападающий забил все голы в этом матче, оформив свой первый хет-трик в составе «Манчестер Юнайтед».

«Каждый раз, когда я играю с «Сент-Этьеном», благодаря упорной работе мне удается забить несколько голов. Я забил несколько голов сегодня. Надеюсь, сделать это на следующей неделе», – приводит BBC слова Ибрагимовича.

Отметим, что форвард сделал 17-й хет-трик в своей карьере и третий – в ворота «Сент-Этьена». Всего в матчах с «зелеными» Ибрагимович, выступавший четыре года за «Пари Сен-Жермен», забил 17 голов.

Ответный матч «Сент-Этьен» и «Манчестер Юнайтед» проведут 22 февраля на стадионе «Жоффруа-Гишар».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча