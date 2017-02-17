Геннадий Орлов: «Зенит» провел провальный матч, но еще может отыграться
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал матч «Зенита» с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы.
- Это был первый матч, «Андерлехт» на ходу, они свежее, быстрее и игра у них лучше. Есть качественные передачи, отбор мяча. Сколько раз Кокорин и Дзюба падали в столкновениях, и в надежде смотрели на судью, а нарушения правил-то не было! Соперник просто был мобильней, и переиграл «Зенит» в качестве.
«Зениту» пока не хватает чувства игры, когда у тебя все получается. Команда должна набрать ход. Обнадежила концовка. Вроде счет 2:0, но в конце «Зенит» стал соперника переигрывать. «Андерлехт» в обороне играет самоотверженно, у них прекрасная контратака, но если добавить страсти, то в Питере может все получиться. Жаль, что в Брюсселе «Зенит» не был бойцом с первых минут.
Луческу нужно разобраться в психологическом состоянии команды. Ключевой момент: обычно перед важным матчем игроков привозят домой. Спаллетти как-то раз не привез, и тогда проиграли. Прилететь в Питер перед первым матчем сезона хотя бы на день-два было бы правильно. Это разгрузит человека, позволит отвлечься. Он увидит город, почувствует, как этот матч важен для болельщиков. Опять же, посмотрит на рекламу с зенитовцами в аэропорту, когда будет улетать в Бельгию. Это заряжает эмоциями и создает позитивный фон.
Резюме: это был провальный матч, но ничего страшного, можно отыграться, - написал Орлов в своей колонке на «Матч ТВ».
Напомним, что матч «Андерлехт» - «Зенит» завершился со счетом 2:0 в пользу бельгийского клуба. Ответная игра состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.
Матч
Голы
Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).
Состав
Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)
Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба
Предупреждения:
Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция