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Ирина Старых: Все претензии в адрес Логинова – это претензии и ко мне тоже

Источник:  АСН «Тюменская Арена»Комментарии

Российская биатлонистка Ирина Старых высказалась о конфликте француза Мартена Фуркада со сборной России.

– Та ситуация в миксте была очень неприятной, – приводит слова АСН «Тюменская Арена». – Я понимаю, что она бросает тень и на меня. Все претензии в адрес Логинова – это претензии и в мой адрес тоже. Горжусь, тем как все это переживает Александр. Подобное отношение нужно просто пережить. Я стараюсь не обращать внимания.

– Что думаете о том, что биатлонисты давят на IBU и пытаются ужесточить наказания, вплоть до отстранения от соревнований спортсменов, уже отбывших дисквалификацию?
– Я понимаю, что в одиночку изменить ситуацию не смогу. Стараюсь не думать ни о чем, кроме биатлона. Не читаю комментарии в интернете, но иногда ловлю на себе косые взгляды. Мне достаточно того, что меня поддерживают мои родные и близкие.

Напомним, во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене Фуркад сбил Александра Логинова при передаче эстафеты, после чего Логинов и Антон Шипулин отказались пожать руку французу на цветочной церемонии.

Добавим, что Старых и Логинов вернулись в биатлон после дисквалификаций за допинг.

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