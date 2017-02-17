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Ковалев в июне защитит диплом Уральского федерального университета

Источник:  Znak.comКомментарии

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Сергей Ковалев в июне будет защищать диплом в Уральском федеральном университете, сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу вуза. 

По информации источника, тема его дипломной работы пока неизвестна.  

В настоящее время Ковалев готовится к матчу-реваншу с Андре Уордом. В ноябре Ковалев уступил по очкам американцу (113:114 на всех трех картах) и лишился чемпионских поясов WBA, WBO и IBF. В контракте на поединок было прописано право Сергея на реванш в случае поражения. 

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