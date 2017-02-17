В Екатеринбурге презентуют книгу «Легенды отечественного баскетбола»

В пятницу, 17 февраля, в Екатеринбурге стартует финал розыгрыша Кубка России по баскетболу среди мужских команд. Турнир начнется с полуфинальных матчей во Дворце игровых видов спорта, а в воскресенье, 19 февраля, пройдет матч за третье место и финал.

Екатеринбург на три дня станет столицей российского баскетбола В пятницу, 17 февраля, в Екатеринбурге стартует финал розыгрыша Кубка России по баскетболу среди мужских команд. Турнир начнется с полуфинальных матчей во Дворце игровых видов спорта, а в воскресенье, 19 февраля, пройдет матч за третье место и финал.

В субботу екатеринбургский УГМК выиграл Кубок России, одолев в финале хозяек площадки из курского «Динамо».

Евгения Белякова: Книга рекордов Гиннеса? Надо подумать! В субботу екатеринбургский УГМК выиграл Кубок России, одолев в финале хозяек площадки из курского «Динамо».

Баскетболистка УГМК Анна Петракова поделилась впечатлениями от победы над «Динамо» (66:60) в финале Кубка России.

Анна Петракова: Мы победили за счет опыта, сплоченности и командного духа

Анна Петракова: Мы победили за счет опыта, сплоченности и командного духа Баскетболистка УГМК Анна Петракова поделилась впечатлениями от победы над «Динамо» (66:60) в финале Кубка России.

Финальный матч Кубка России по баскетболу среди женщин между УГМК (Екатеринбург) и «Динамо (Курск) завершился победой УГМК. Итоговый счет матча - 66:60.

УГМК обыграл курское «Динамо» и стал победителем Кубка России среди женщин Финальный матч Кубка России по баскетболу среди женщин между УГМК (Екатеринбург) и «Динамо (Курск) завершился победой УГМК. Итоговый счет матча - 66:60.

Андрей Кириленко: «Парма» полностью доминировала в финале Кубка России Президент РФБ Андрей Кириленко поделился впечатлениями от финала Кубка России, в котором пермская «Парма» обыграла петербургский «Зенит» (97:65).

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев прокомментировал поражение своей команды в финальном матче Кубка России против пермской «Пармы» (65:97).

Василий Карасев: После травмы Головина «Зенит» на задней линии остался с 17-летними игроками

Василий Карасев: После травмы Головина «Зенит» на задней линии остался с 17-летними игроками Главный тренер «Зенита» Василий Карасев прокомментировал поражение своей команды в финальном матче Кубка России против пермской «Пармы» (65:97).

«Зенит» проиграл «Парме» в финале Кубка России с разницей в 32 очка

«Зенит» проиграл «Парме» в финале Кубка России с разницей в 32 очка Петербургский «Зенит» в финале Кубка России проиграл пермской «Парме» со счетом 65:97.

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от выхода петербуржцев в финал Кубка России после победы над БК «Самара» (81:71).

Василий Карасев: Вихров показал себя настоящим капитаном и лидером «Зенита» в полуфинале Кубка России

Василий Карасев: Вихров показал себя настоящим капитаном и лидером «Зенита» в полуфинале Кубка России Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от выхода петербуржцев в финал Кубка России после победы над БК «Самара» (81:71).

В полуфинале Кубка России пермская «Парма» одержала победу над ТЕМП-СУМЗ-УГМК из Ревды со счетом 80:63 (15:16, 15:15, 25:15, 25:17).

«Зенит» в финале Кубка России встретится с «Пармой» В полуфинале Кубка России пермская «Парма» одержала победу над ТЕМП-СУМЗ-УГМК из Ревды со счетом 80:63 (15:16, 15:15, 25:15, 25:17).

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Сахалином» (73:80).

Василий Карасев: «Сахалин» отыграл на хорошем уровне, показал жесткую игру Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от поражения в матче с «Сахалином» (73:80).

«Зенит» в ответном матче 1/4 финала Кубка России уступил на выезде «Сахалину» со счетом 73:80 (20:20, 16:20, 15:23, 22:17).

«Зенит» уступил «Сахалину», но по итогам двух матчей вышел в «Финал четырех» Кубка России

«Зенит» уступил «Сахалину», но по итогам двух матчей вышел в «Финал четырех» Кубка России «Зенит» в ответном матче 1/4 финала Кубка России уступил на выезде «Сахалину» со счетом 73:80 (20:20, 16:20, 15:23, 22:17).

Форвард «Зенита» Евгений Валиев поделился мнением о победе своей команды в матче Кубка России против «Сахалина» (94:67).

Евгений Валиев: Во второй половине матча с «Сахалином» Карасев направил нас в нужное русло

Евгений Валиев: Во второй половине матча с «Сахалином» Карасев направил нас в нужное русло Форвард «Зенита» Евгений Валиев поделился мнением о победе своей команды в матче Кубка России против «Сахалина» (94:67).

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от матча против «Бешикташа» в заключительном туре группового этапа Кубка Европы (67:91).

Василий Карасев: «Зениту» нужно было наиграть россиян перед Кубком России, чтобы они почувствовали ответственность

Василий Карасев: «Зениту» нужно было наиграть россиян перед Кубком России, чтобы они почувствовали ответственность Главный тренер «Зенита» Василий Карасев поделился впечатлениями от матча против «Бешикташа» в заключительном туре группового этапа Кубка Европы (67:91).

БК «Новосибирск» и «Сахалин» вышли в 1/4 финала мужского Кубка России Определились два первых участника 1/4 финала мужского Кубка России по баскетболу, сообщает сайт РФБ.

«Спарта энд К» и курское «Динамо» сыграют в финале Кубка России Баскетболистки курского «Динамо» нанесли поражение «Вологде-Чевакате», а игроки подмосковной «Спарты энд К» обыграли оренбургскую «Надежду» в полуфиналах Кубка России.

«Новосибирск» завоевал Кубок России, вырвав победу у московского «Динамо» «Новосибирск» завоевал Кубок России, победив в финале турнира московское «Динамо» со счетом 81:78.

Московское «Динамо» и «Новосибирск» сыграют в финале Кубка России Баскетболисты «Новосибирска» нанесли поражение владивостокскому клубу «Спартак-Приморье» и пробились в финал Кубка России.

В Новосибирске состоится «Финал четырех» Кубка России по баскетболу среди мужчин. Об этом сообщает официальный сайт РФБ.

«Финал четырех» Кубка России пройдет в Новосибирске В Новосибирске состоится «Финал четырех» Кубка России по баскетболу среди мужчин. Об этом сообщает официальный сайт РФБ.