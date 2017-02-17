В Екатеринбурге презентуют книгу «Легенды отечественного баскетбола»
Книга «Легенды
отечественного баскетбола» будет презентована в Екатеринбурге в рамках «финала
четырех» Кубка России, сообщает Znak.com.
В издание, которое выпущено Международным объединенным биографическим центром, включены сто биографий знаменитых советских и российских игроков и тренеров. Среди них немало уральских баскетболистов.
Презентация состоится перед началом полуфинального матча между «Темпом-СУМЗ-УГМК» и «Сахалином». Также в «финал четырех» вышли «Парма» и «Новосибирск».
Полуфиналы пройдут 17 февраля, матч за третье место и финал – 19 февраля.
Добавим, что «Парма» является действующим обладателем трофея.
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