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В Екатеринбурге презентуют книгу «Легенды отечественного баскетбола»

Источник:  Znak.comКомментарии

Книга «Легенды отечественного баскетбола» будет презентована в Екатеринбурге в рамках «финала четырех» Кубка России, сообщает Znak.com.

В издание, которое выпущено Международным объединенным биографическим центром, включены сто биографий знаменитых советских и российских игроков и тренеров. Среди них немало уральских баскетболистов.

Презентация состоится перед началом полуфинального матча между «Темпом-СУМЗ-УГМК» и «Сахалином». Также в «финал четырех» вышли «Парма» и «Новосибирск».

Полуфиналы пройдут 17 февраля, матч за третье место и финал – 19 февраля.

Добавим, что «Парма» является действующим обладателем трофея. 

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