Бушар сходила на свидание с болельщиком, которому проиграла спор

Канадская теннисистка Эжени Бушар сходила на свидание с американским студентом Джоном Герке, которому проиграла спор на исход финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги, сообщает «Свободная Пресса».

В перерыве Супербоула-2017 при счете 28:3 в пользу «Атланты» Герке предложил Бушар заключить с ним пари на победу «Нью-Инглэнда». В качестве награды 20-летнему молодому человеку было обещано свидание.

В невероятно драматическом матче победу одержала команда «Нью-Инглэнд Пэтриотс», проигрывая по ходу матча «Атланте Фэлконз» со счетом 0:21. Матч завершился со счетом 34:28. Встреча, проходившая в Хьстоне, завершилась только в овертайме.

Для «Нью-Инглэнд» эта победа в Супербоуле стала пятой в истории. Ранее команда побеждала в в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах. «Фэлконс» проводили второй Супербоул в истории, оба матча команда проиграла.

Бушар сдержала свое обещание и 15 февраля сходила с Герке на матч НБА.