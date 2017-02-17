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Бушар сходила на свидание с болельщиком, которому проиграла спор

Источник:  Свободная ПрессаКомментарии

Канадская теннисистка Эжени Бушар сходила на свидание с американским студентом Джоном Герке, которому проиграла спор на исход финального матча североамериканской Национальной футбольной лиги, сообщает «Свободная Пресса». 

В перерыве Супербоула-2017 при счете 28:3 в пользу «Атланты» Герке предложил Бушар заключить с ним пари на победу «Нью-Инглэнда». В качестве награды 20-летнему молодому человеку было обещано свидание.  

В невероятно драматическом матче победу одержала команда «Нью-Инглэнд Пэтриотс», проигрывая по ходу матча «Атланте Фэлконз» со счетом 0:21. Матч завершился со счетом 34:28. Встреча, проходившая в Хьстоне, завершилась только в овертайме.

Для «Нью-Инглэнд» эта победа в Супербоуле стала пятой в истории. Ранее команда побеждала в в 2001, 2003, 2004 и 2014 годах. «Фэлконс» проводили второй Супербоул в истории, оба матча команда проиграла.  

Бушар сдержала свое обещание и 15 февраля сходила с Герке на матч НБА. 

On my super bowl twitter date 🙊

Публикация от Genie Bouchard (@geniebouchard)

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