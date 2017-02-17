Паулу Фонсека: Если бы «Шахтер» забил второй гол, игра стала бы более открытой
Главный тренер «Шахтера»
Паулу Фонсека подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой»
(1:0) на стадионе «Балайдос» в Виго.
«Сегодня был очень сложный матч против отличной команды, – приводит слова Фонсеки официальный сайт УЕФА. – К счастью, у нас получалось обороняться и качественно выходить в контратаки. Думаю, если бы мы забили второй гол, игра стала бы более открытой. Тем не менее еще ничего не решено. Все покажет второй матч.
Во втором тайме «Сельта» заиграла прямолинейнее, что заставило нас отойти глубже, но компенсировать потерю ритма ребятам помогла командная сплоченность».
Напомним, ответный матч пройдет 23 февраля на стадионе «Металлист» в Харькове.
Матч
Голы
Густаво 27 (0:1).
Состав
Сельта: Альварес, Васс, Кастро, Мальо, Ронкалья, Кабрал, Эрнандес, Радойя (Санчес, 74), Гуидетти (Росси, 84), Бонгонда (Систо, 58), Аспас
Шахтер: Пятов, Срна, Исмаили, Ордец, Ракицкий, Малышев, Фред, Марлос (Азеведо, 90), Тайсон (Бернард, 84), Густаво, Дентиньо (Коваленко, 46)
Предупреждения:
Радойя, 67; Васс, 71; Аспас, 75 - Ордец, 41; Срна, 45; Тайсон, 45; Малышев, 75; Ракицкий, 81
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
16 февраля 21:00, Эстадио де Балаидос, Онлайн-трансляция