Виталий Мутко: Россия дала гарантии безопасности на ЧМ-2018, и они будут выполнены

Вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал фильма британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.

- Это будет продолжаться, безусловно. К сожалению, британские СМИ считают, что могут давать оценки, поучать и рассказывать. В целом я видел оценку ФИФА на все это. Россия дала гарантии безопасности как государство, и они будут выполнены.

Вопросы борьбы с хулиганством есть во всех странах мира. Если бы этого не было, то совет Европы не принимал специальную конвенцию по борьбе с хулиганскими проявлениями во время проведения футбольных матчей, не предлагали бы ее ратифицировать, гармонизировать законодательство. Сегодня мы готовимся к ратификации такой конвенции, между странами будет обмен информацией, - цитирует Мутко ТАСС.

Напомним, ранее газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.

