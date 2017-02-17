Кросби, Макдэвид и Кондон признаны лучшими игроками дня в НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби назван первой звездой четверга в НХЛ.

29-летний канадец набрал 3 (1+2) очка в матче с «Виннипегом» (4:3 OT). Первая голевая передача стала для Кросби 1000-м очком за карьеру в НХЛ, после чего капитан «пингвинов» еще раз помог отличиться партнеру, а в овертайме принес команде победу.

Второй звездой дня выбран форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. 19-летний канадец также набрал 3 (1+2) очка в матче с «Филадельфией» (6:3). Макдэвид продолжает лидировать в списке лучших бомбардиров сезона.

Третьей звездой признан голкипер «Оттавы» Майк Кондон, отразивший 21 бросок в матче с «Нью-Джерси» (3:0). Для 26-летнего американца этот матч стал пятым «на ноль» в сезоне.