Бранислав Иванович: Такую ошибку, как у меня, дети делают, когда начинают играть в футбол
Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после первой встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (0:2) признался, что официальный дебют за питерский клуб ему не удался.
- Игра началась кошмарно для меня. Очень сильно ошибся. Так, наверное, дети делают, когда начинают играть в футбол. Этот гол поменял ход игры. Мы старались, но на таком поле очень тяжело создавать моменты, — сказал Иванович в эфире «Матч ТВ».
«Зенит» потерпел поражение от «Андерлехта» (0:2) в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы. В составе питерского клуба дебютировал сербский защитник Бранислав Иванович, пришедший в «Зенит» из «Челси» в зимнее трансферное окно.
23-летний ганский форвард «Андерлехта» Франк Ачимпонг уже на пятой минуте выскочил из-за его спины, откликнувшись на передачу Николае Станчу, и открыл счет. На 31-й минуте африканец отличился снова, поразив ближнюю «девятку» ворот Юрия Лодыгина, запоздавшего с броском.
Ответный матч состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.
Матч
Голы
Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).
Состав
Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)
Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба
Предупреждения:
Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция