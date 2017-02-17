Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Бастия- : -Монако
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ювентус- : -Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бранислав Иванович: Такую ошибку, как у меня, дети делают, когда начинают играть в футбол

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович после первой встречи 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» (0:2) признался, что официальный дебют за питерский клуб ему не удался.

- Игра началась кошмарно для меня. Очень сильно ошибся. Так, наверное, дети делают, когда начинают играть в футбол. Этот гол поменял ход игры. Мы старались, но на таком поле очень тяжело создавать моменты, — сказал Иванович в эфире «Матч ТВ».

«Зенит» потерпел поражение от «Андерлехта» (0:2) в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы. В составе питерского клуба дебютировал сербский защитник Бранислав Иванович, пришедший в «Зенит» из «Челси» в зимнее трансферное окно.

23-летний ганский форвард «Андерлехта» Франк Ачимпонг уже на пятой минуте выскочил из-за его спины, откликнувшись на передачу Николае Станчу, и открыл счет. На 31-й минуте африканец отличился снова, поразив ближнюю «девятку» ворот Юрия Лодыгина, запоздавшего с броском.

Ответный матч состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.

Матч

Андерлехт - Зенит - 2:0 (2:0)

Голы

Ачимпонг 5 (1:0). Ачимпонг 31 (2:0).

Состав

Андерлехт: Рубен, Обрадович, Спайич, Ачимпонг (Чипчу, 60), Дешахт, Дендонкер, Станчу (Ханни, 74), Бруно, Нахар, Тьелеманс, Телин (Теодорчик, 81)

Зенит: Лодыгин, Иванович, Нету, Кришито, Шатов (Мак, 65), Эрнани, Жирков, Хави Гарсия, Жулиано (Юсупов, 81), Кокорин (Данни, 72), Дзюба

Предупреждения:

Тьелеманс, 17; Телин, 20 - Кришито, 22

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

16 февраля 23:05, Констант Ванден Сток, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Паулу Фонсека: Если бы «Шахтер» забил второй гол, игра стала бы более открытойГлавный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека подвел итоги первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:0) на стадионе «Балайдос» в Виго.Геннадий Орлов: «Зенит» провел провальный матч, но еще может отыгратьсяКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов прокомментировал матч «Зенита» с «Андерлехтом» в 1/16 финала Лиги Европы.Златан Ибрагимович: Надеюсь, забить несколько голов «Сент-Этьену» и в ответном матчеФорвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович оценил свою игру в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (3:0) на стадионе «Олд Траффорд».Нападающий «Зенита» продолжит карьеру в «Афипсе»По информации «Советского спорта в Санкт-Петербурге», форвард «Зенита» Артем Поникаров перешел в «Афипс».Поль Погба: Играть против брата – это что-то волшебноеПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба после первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Сент-Этьеном» (3:0) на «Олд Траффорд» рассказал о впечатлениях от игры против своего родного брата Флорентена.Капитан «Спарты»: Пройти дальше будет трудноКапитан пражской «Спарты» Боржек Дочкал после игры с «Ростовом» (0:4) рассказал о шансах своей команды выйти в 1/8 финала Лиги Европы.«Ростов» поднялся на 93-е место в клубном рейтинге, «Краснодар» – на 65-е, «Зенит» остался на 18-мВчера в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» дома разгромил чешскую «Спарту» – 4:0. Также «Краснодар» обыграл турецкий «Фенербахче» – 1:0. А «Зенит» уступил в гостях бельгийскому «Андерлехту» – 0:2.«Ростов» набрал больше всех очков в таблицу коэффициентовВчера в первом матче 1/16 финала Лиги Европы «Ростов» дома разгромил чешскую «Спарту» – 4:0. Также «Краснодар» обыграл турецкий «Фенербахче» – 1:0. А «Зенит» уступил в гостях бельгийскому «Андерлехту» – 0:2.Хунтелар забил 50-й гол в еврокубкахФорвард «Шальке» Клас-Ян Хунтелар забил третий гол команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с ПАОКом (3:0) на стадионе «Тумба» в Салониках. Этот мяч стал для 33-летнего голландца 50-м в еврокубках.Чем «Спартак» отличается от «Краснодара»? Обзор сборов (видео)Чем «Спартак» отличается от «Краснодара»? Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.Марко Девич: Шансы у «Ростова» сейчас намного лучше, но еще есть матч в ПрагеНападающий «Ростова» Марко Девич рассказал, что говорил Курбан Бердыев игрокам в раздевалке после победы над пражской «Спартой».«Ивановичу мяч за спину бросают, а он не бежит…». Ловчев о матчах Лиги Европы«Ивановичу мяч за спину бросают, а он не бежит…». Ловчев о матчах Лиги ЕвропыОбозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев – о первых матчах «Краснодара», «Ростова» и «Зенита» в 1/16 финала Лиги Европы.Провал «Зенита» в Бельгии, первый хет-трик Ибрагимовича на «Олд Траффорд» и 1000 очков Кросби. Главные новости утраПровал «Зенита» в Бельгии, первый хет-трик Ибрагимовича на «Олд Траффорд» и 1000 очков Кросби. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных событий утра пятницы.Тренер «Андерлехта»: Ачимпонг - очень быстрый игрок, чего не скажешь об ИвановичеГлавный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился впечатлениями от победы своей команды над «Зенитом» (2:0) в матче 1/6 финала Лиги Европы.Какие российские клубы выйдут в 1/8 финала Лиги Европы (опрос)Три российских клуба провели первые матчи 1/16 финала Лиги Европы. Кому из них удастся продолжить борьбу в турнире?Жозе Моуринью: Ибрагимович сделал много хет-триков в карьере, но этот - первый в «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды над «Сен-Этьеном» (3:0) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.Мирча Луческу: Эрнани сегодня был лучшим, а Иванович не адаптировался к полюГлавный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды в матче с «Андерлехтом» (0:2).Жулиано: «Андерлехт» превзошел «Зенит», но мы должны верить в свои силыПолузащитник «Зенита» Жулиано прокомментировал поражение своей команды в матче с «Андерлехтом» (0:2) в 1/16 финала Лиги Европы.Данни: Эрнани нельзя сравнивать с Витселем. Все понимают, что сегодня произошлоПолузащитник «Зенита» Данни прокомментировал поражение своей команды в матче с «Андерлехтом» (0:2).Кристиан Нобоа: Не стоит забывать, что впереди ответный матч со «Спартой»Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа подвел итоги матча Лиги Европы со «Спартой» (4:0).
Главные новости
Футбол
Провал «Зенита» в Бельгии, первый хет-трик Ибрагимовича на «Олд Траффорд» и 1000 очков Кросби. Главные новости утра
Футбол
Какие российские клубы выйдут в 1/8 финала Лиги Европы (опрос)
Лыжный спорт
CAS вынесет решение по апелляции российских лыжников 20 или 21 февраля
Футбол
Бранислав Иванович: Такую ошибку, как у меня, дети делают, когда начинают играть в футбол
Футбол
Виталий Мутко: Россия дала гарантии безопасности на ЧМ-2018, и они будут выполнены
Биатлон
Ирина Старых: Все претензии в адрес Логинова – это претензии и ко мне тоже
Футбол
Геннадий Орлов: «Зенит» провел провальный матч, но еще может отыграться
Футбол
Нападающий «Зенита» продолжит карьеру в «Афипсе»
Футбол
Поль Погба: Играть против брата – это что-то волшебное
MMA
ВИДЕО ДНЯ: Емельяненко и Митрион провели дуэль взглядов
все новости
Андерлехт
Андерлехткалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Бранислав Иванович
Бранислав Ивановичвсе новости
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости