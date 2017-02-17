Сидни Кросби: Теперь партнерам не нужно меня искать чаще обычного
Форвард «Питтсбурга»
Сидни Кросби подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3 OT), в котором он набрал 1000-е очко за карьеру в лиге.
«Я хотел набрать это очко. Это высокий уровень, но разговоры об этом будут продолжаться неделю, может быть, полторы. У нас было много шансов в предыдущих матчах, я обратил внимание, что ребята чаще обычного искали меня. Я это ценю. Но я рад, что больше им не надо об этом думать.
Я был рядом с этой отметкой в течение некоторого времени, так что приятно, что я покорил эту высоту, и я рад, что мы победили. Если выполнил одну задачу в начале матча, надо сделать все, чтобы выиграть», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне на счету Кросби 64 (31+33) очка в 50 матчах.
Матч
Питтсбург - Виннипег - 4:3 О.Т. (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)
Голы:
Малкин (Хорнквист, Уилсон), 0:59 (1:0). Куниц (Кросби, Летанг), 6:28 (2:0). Лайне (Шейфли, Перро), 37:10 (2:1). Постма (Лоури), 44:22 (2:2). Бафлин (Шейфли), 48:24 (2:3). Кессел (Кросби, Летанг), 53:55 (3:3). Кросби (Малкин, Летанг), 64:38 (4:3).
Место и дата
17 февраля 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция