Сидни Кросби: Теперь партнерам не нужно меня искать чаще обычного

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом» (4:3 OT), в котором он набрал 1000-е очко за карьеру в лиге.

«Я хотел набрать это очко. Это высокий уровень, но разговоры об этом будут продолжаться неделю, может быть, полторы. У нас было много шансов в предыдущих матчах, я обратил внимание, что ребята чаще обычного искали меня. Я это ценю. Но я рад, что больше им не надо об этом думать.

Я был рядом с этой отметкой в течение некоторого времени, так что приятно, что я покорил эту высоту, и я рад, что мы победили. Если выполнил одну задачу в начале матча, надо сделать все, чтобы выиграть», – приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне на счету Кросби 64 (31+33) очка в 50 матчах.