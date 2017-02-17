Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Бастия- : -Монако
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ювентус- : -Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Колобков: Фильм BBC - очередная попытка очернить Россию и ЧМ-2018

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Министр спорта Павел Колобков попросил спокойно отнестись к фильму британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.

- Это очередная провокация, очередная попытка очернить Россию и ЧМ-2018, поэтому мы относимся к происходящему спокойно, продолжаем готовиться к проведению турнира, - заявил Колобков ТАСС. - Вопрос безопасности во время ЧМ-2018 и Кубка конфедераций - 2017 - один из главных. Уверен, что они пройдут в теплой и дружественной обстановке - мы гарантируем безопасность участникам и гостям футбольного турнира.

Напомним, ранее газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.  

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Виктор Леоненко: Через несколько лет на чемпионате мира Китай будут считать фаворитомБывший советский футболист Виктор Леоненко против увеличения чемпионата мира до 48 команд.Виталий Мутко: Россия дала гарантии безопасности на ЧМ-2018, и они будут выполненыВице-премьер правительства РФ Виталий Мутко прокомментировал фильма британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Посольство: Фильм «Би-би-си» о фанатах нацелен на дискредитацию ЧМ-2018На официальном сайте посольства РФ в Великобритании появился комментарий по поводу фильма британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Виталий Мутко: Неловко ли мне за «Крестовский»? Да нетВице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о строительстве стадиона «Крестовский» в Санкт-Петербурге.«Русские очередной турнир превратят в фестиваль насилия». Реакция Англии«Русские очередной турнир превратят в фестиваль насилия». Реакция Англии«Советский спорт» собрал реакцию английских сайтов и их посетителей на анонс фильма телекомпании BBC.Александр Шпрыгин: Российским фанатам не до англичанПрезидент Всероссийского объединения болельщиков прокомментировал для «Советского спорта» анонс завтрашнего фильма BBC, в котором будет рассказано о возможном противостоянии английских и российских фанатов на ЧМ-2018.Татьяна Буланова: Убеждена, что Россия достойно примет чемпионат мираТатьяна Буланова: Убеждена, что Россия достойно примет чемпионат мираИзвестная певица и посол общественного движения «Россия Любит Футбол!» Татьяна Буланова прокомментировала публикации британских СМИ о возможных проблемах с болельщиками во время Евро-2016.Олег Семенов: Тему с болельщиками телеканал ВВС пытался раскрутить еще во время Евро-2016Олег Семенов: Тему с болельщиками телеканал ВВС пытался раскрутить еще во время Евро-2016Заместитель генерального директора правового партнера РФПЛ и РФС «Европейской юридической службы» Олег Семенов прокомментировал публикации британских СМИ о возможных проблемах с болельщиками во время Евро-2016.Мутко на стадионе «Спартак» обсудил подготовку арены к Кубку конфедерацийМутко на стадионе «Спартак» обсудил подготовку арены к Кубку конфедераций16 февраля 2017 года в Москве на стадионе «Спартак» заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко и заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александра Горбенко провели совещание по подготовке арены к Кубку Конфедераций FIFA 2017.Инфантино не беспокоится по поводу поведения фанатов на ЧМ-2018 по футболу в РоссииПрезидент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что его не беспокоит вопрос поведения фанатов на чемпионате мира-2018 по футболу в России.Леонид Руденко: Посещение футбольных матчей в России полностью соответствуют всем европейским стандартам безопасностиИзвестный российский диджей, посол общественного движения «Россия Любит Футбол!» Леонид Руденко прокомментировал публикации в британских СМИ о возможных проблемах с безопасностью во время ЧМ-2018 в России.«Советский спорт» предлагает сыграть матч дружбы с английскими журналистами«Советский спорт» предлагает сыграть матч дружбы с английскими журналистами«Советский спорт» уже сообщал, что сегодня, 16 февраля, в эфир выйдет фильм BBC, посвященный российским футбольным хулиганам.Эдуард Латыпов: Уверен, что никакой угрозы в России для иностранных болельщиков во время чемпионата мира нетПрезидент клуба болельщиков сборной России RUSSIA UNITES/РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ Эдуард Латыпов выразил уверенность, что во время чемпионата мира иностранным болельщикам не будет грозить опасность.Валерий Рейнгольд: Очередная чушь от англичан. Наши болельщики ничем не хуже другихНапомним,ранее газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.The Guardian: Российские хулиганы устроят «фестиваль насилия» на ЧМ-2018The Guardian: Российские хулиганы устроят «фестиваль насилия» на ЧМ-2018Британская газета The Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах.«Русские грозят англичанам». BBC пугает болельщиков русскими фанатами (видео)«Русские грозят англичанам». BBC пугает болельщиков русскими фанатами (видео)BBС анонсировал новый фильм о России. Теперь зрителя пугают угрозой со стороны российских фанатов, которые «собираются мстить» англичанам.Владимир Маркин: Фильм BBC – очередной художественный вымысел провокаторов. Непонятные страшилкиПредседатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин прокомментировал фильм британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Валерий Газзаев: Фильм BBC о российский фанатах - очередная провокация в адрес нашего спортаЗампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев поделился мнением о фильме британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.Валерий Шанцев: Для нас начало ЧМ-2018 – это середина маяГубернатор Нижегородской области Валерий Шанцев обозначил сроки готовности для всех объектов чемпионата мира 2018 года.Заммэра Москвы: На поле «Лужников» можно играть уже сейчасЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин рассказал о завершающем этапе реконструкции стадиона «Лужники».
Главные новости
Футбол
Какие российские клубы выйдут в 1/8 финала Лиги Европы (опрос)
Легкая атлетика
Антюх вернет МОК медаль ОИ-2012
Теннис
Касаткина проиграла Пуиг в четвертьфинале турнира в Дохе
Хоккей
Джо Сакик: Мы уверены, что в следующем сезоне Варламов покажет свой лучший хоккей
Футбол
Дмитрий Полоз: Надо доказать в Праге, что не просто так разгромили «Спарту»
Футбол
Павел Колобков: Фильм BBC - очередная попытка очернить Россию и ЧМ-2018
Футбол
Бранислав Иванович: Такую ошибку, как у меня, дети делают, когда начинают играть в футбол
Хоккей
Кросби, Макдэвид и Кондон признаны лучшими игроками дня в НХЛ
Футбол
Виталий Мутко: Россия дала гарантии безопасности на ЧМ-2018, и они будут выполнены
Футбол
Геннадий Орлов: «Зенит» провел провальный матч, но еще может отыграться
все новости
Павел Колобков
Павел Колобковвсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018