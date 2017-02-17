Павел Колобков: Фильм BBC - очередная попытка очернить Россию и ЧМ-2018

Министр спорта Павел Колобков попросил спокойно отнестись к фильму британской телерадиовещательной корпорации BBC о российских болельщиках.

- Это очередная провокация, очередная попытка очернить Россию и ЧМ-2018, поэтому мы относимся к происходящему спокойно, продолжаем готовиться к проведению турнира, - заявил Колобков ТАСС. - Вопрос безопасности во время ЧМ-2018 и Кубка конфедераций - 2017 - один из главных. Уверен, что они пройдут в теплой и дружественной обстановке - мы гарантируем безопасность участникам и гостям футбольного турнира.

Напомним, ранее газета Guardian разместила анонс фильма о российских футбольных фанатах, которые во время чемпионата мира в 2018 году якобы собираются отомстить англичанам за марсельские беспорядки на Евро-2016.

