Дмитрий Полоз: Надо доказать в Праге, что не просто так разгромили «Спарту»
Полузащитник «Ростова»
Дмитрий Полоз оценил игру команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой»
(4:0).
«В первую очередь хочется сказать спасибо болельщикам, которые в такой мороз пришли на стадион. Те, кто был сегодня с командой, очень помогли. Я очень соскучился по футболу, на разминке вспомнил прошлые победы и очень захотел выиграть снова.
Нам не привыкать к морозу. Все-таки с «Баварией» играли примерно в таких же условиях. Мы на каждый матч выходим с серьезным настроем. Плавно двигаемся вперед и постоянно работаем. Да, выиграли со счетом 4:0, но задачу еще не решили. Надо выйти на поле в Праге и доказать, что разгромили соперника дома не просто так.
Не могу сказать, что нахожусь в хорошей форме. У меня было много брака и потерь. Считаю, еще не до конца готов. Гол и передача? В следующий раз постараюсь сыграть еще лучше», – приводит слова Полоза официальный сайт УЕФА.
Напомним, Полоз забил второй гол «Ростова» в матче. Еще три мяча забили Миха Мевля, Кристиан Нобоа и Сердар Азмун.
Ответный матч пройдет 23 февраля в Праге.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Голы
Мевля 15 (1:0). Полоз 38 (2:0). Нобоа 40 (3:0). Азмун 68 (4:0).
Состав
Ростов: Медведев, Кудряшов, Гранат, Навас, Нобоа, Калачёв, Ерохин (Препелицэ, 83), Мевля, Гацкан, Бухаров (Азмун, 67), Полоз (Девич, 74)
Спарта: Коубек, Мазух, Кадлец М., Караваев, Намойнесу, Сачек, Конате, Дочкал (Лафата, 87), Ваха (Голек, 80), Альбьяч (Гибш, 76), Юлиш
Предупреждения:
Удаления:
нет - Конате, 32
Судья:
Бас Нейхёйс (Голландия)
Место и дата
16 февраля 21:00, Олимп-2, Текстовая трансляция