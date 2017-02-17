Дмитрий Полоз: Надо доказать в Праге, что не просто так разгромили «Спарту»

Полузащитник «Ростова» Дмитрий Полоз оценил игру команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со «Спартой» (4:0).

«В первую очередь хочется сказать спасибо болельщикам, которые в такой мороз пришли на стадион. Те, кто был сегодня с командой, очень помогли. Я очень соскучился по футболу, на разминке вспомнил прошлые победы и очень захотел выиграть снова.

Нам не привыкать к морозу. Все-таки с «Баварией» играли примерно в таких же условиях. Мы на каждый матч выходим с серьезным настроем. Плавно двигаемся вперед и постоянно работаем. Да, выиграли со счетом 4:0, но задачу еще не решили. Надо выйти на поле в Праге и доказать, что разгромили соперника дома не просто так.

Не могу сказать, что нахожусь в хорошей форме. У меня было много брака и потерь. Считаю, еще не до конца готов. Гол и передача? В следующий раз постараюсь сыграть еще лучше», – приводит слова Полоза официальный сайт УЕФА.

Напомним, Полоз забил второй гол «Ростова» в матче. Еще три мяча забили Миха Мевля, Кристиан Нобоа и Сердар Азмун.

Ответный матч пройдет 23 февраля в Праге.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча