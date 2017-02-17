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Касаткина проиграла Пуиг в четвертьфинале турнира в Дохе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Дохе.

В 1/4 финала наша спортсменка проиграла пуэрториканке Монике Пуиг со счетом 6:4, 5:7, 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 42 минуты.

В полуфинале Пуиг сыграет с победительницей матча Каролин Возняцки (Дания) - Лорен Дэвис (США). 

Доха (Катар) 

Турнир WTA  

Призовой фонд - 710 900 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал

Матч

Касаткина Д. (Россия) - Пуиг М. (Пуэрто-Рико) - 6:4, 5:7, 4:6

Место и дата

17 февраля 12:00, , Онлайн-трансляция

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