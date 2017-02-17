Касаткина проиграла Пуиг в четвертьфинале турнира в Дохе
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в полуфинал турнира в Дохе.
В 1/4 финала наша спортсменка проиграла пуэрториканке Монике Пуиг со счетом 6:4, 5:7, 4:6. Теннисистки провели на корте 2 часа 42 минуты.
В полуфинале Пуиг сыграет с победительницей матча Каролин Возняцки (Дания) - Лорен Дэвис (США).
Доха (Катар)
Турнир WTA
Призовой фонд - 710 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Пуиг М. (Пуэрто-Рико) - 6:4, 5:7, 4:6
Место и дата
17 февраля 12:00, , Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически