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Дисквалификация Суареса на финал Кубка Испании оставлена в силе

Источник:  MarcaКомментарии

Апелляционный комитет Королевского испанского футбольного союза не удовлетворил просьбу «Барселоны» об отмене второй желтой карточки форварда Луиса Суареса, полученной в ответном матче ½ финала Кубка Испании с «Атлетико» (1:1).

За удаление в этой игре 30-летний нападающий получил от судейского комитета дисквалификацию на два игры. Дополнительным матчем дисквалификации Суареса наказали из-за неподобающего поведения.

После удаления Суарес отказался уходить в раздевалку и остался досматривать игру в туннеле, что запрещено регламентом. В итоге «Барселона» была оштрафована на 350 евро, а игрок – на 600 евро.

Напомним, в финале Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Алавесом». 

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