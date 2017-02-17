Антюх вернет МОК медаль ОИ-2012
Российская
легкоатлетка Наталья Антюх вернет Международному олимпийскому комитету
серебряную медаль за второе место в эстафете 4x400 метров на
Играх 2012 года в Лондоне, сообщила ее тренер Екатерина Куликова.
«Наталье пришло официальное уведомление. Мы обсудили эту ситуацию – она сдает медаль
согласно процедуре – теперь для нее это просто кусок железа», – приводит ТАСС
слова тренера.
Напомним, МОК лишил российскую команду серебра в эстафете из-за положительного результата допинг-пробы Антонины Кривошапки. В результате перепроверки в ней обнаружен туринабол.
Также за Россию выступали Юлия Гущина и Татьяна Фирова, а также Анастасия Капачинская и Наталья Назарова, выступавшие в полуфинале.
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