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В Норвегии футболистам дали реальные сроки за договорные матчи

Источник:  Рейтинг БукмекеровКомментарии
Норвежский суд приговорил трех человек к тюремным срокам за организацию договорных матчей в третьем дивизионе чемпионата страны.

На скамье подсудимых оказались два бывших футболиста — Дрин Шала и Албан Шипшани, а также Луптьо Коруновски, который делал ставки на договорные матчи.

Под подозрение попали результаты двух игр — между командами «Фолло»  и «Эстсиден», а также встреча «Аскер» — «Фригг Осло». Оба матча состоялись в июне 2012 года. В первом «Фолло» проиграл «Эстсидену» со счётом 3:4, хотя за 25 минут до финального свистка вел 3:0. Во второй игре «Аскер» уступил «Фригг Осло» со счётом 7:1.

Дрин Шала был голкипером «Фолло», а Шипшани был лучшим бомбардиром «Аскера». Изначально они получили по восемь месяцев тюрьмы, однако апелляционный суд увеличил их сроки до 14 месяцев. Что касается Коруновски, то его наказание увеличено с полутора до двух с половиной лет лишения свободы. Также ему придется выплатить штраф в размере $41 тыс.

При этом апелляционный суд Осло оправдал четырех человек, проходивших по делу.
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