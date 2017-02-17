В Норвегии футболистам дали реальные сроки за договорные матчи

Норвежский суд приговорил трех человек к тюремным срокам за организацию договорных матчей в третьем дивизионе чемпионата страны.







На скамье подсудимых оказались два бывших футболиста — Дрин Шала и Албан Шипшани, а также Луптьо Коруновски, который делал ставки на договорные матчи.





Под подозрение попали результаты двух игр — между командами «Фолло» и «Эстсиден», а также встреча «Аскер» — «Фригг Осло». Оба матча состоялись в июне 2012 года. В первом «Фолло» проиграл «Эстсидену» со счётом 3:4, хотя за 25 минут до финального свистка вел 3:0. Во второй игре «Аскер» уступил «Фригг Осло» со счётом 7:1.





Дрин Шала был голкипером «Фолло», а Шипшани был лучшим бомбардиром «Аскера». Изначально они получили по восемь месяцев тюрьмы, однако апелляционный суд увеличил их сроки до 14 месяцев. Что касается Коруновски, то его наказание увеличено с полутора до двух с половиной лет лишения свободы. Также ему придется выплатить штраф в размере $41 тыс.





При этом апелляционный суд Осло оправдал четырех человек, проходивших по делу.