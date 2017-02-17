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Виктор Леоненко: Через несколько лет на чемпионате мира Китай будут считать фаворитом

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Бывший советский футболист Виктор Леоненко против увеличения чемпионата мира до 48 команд.

- Все размывается - я и так плююсь от того, что с 2026 года на чемпионате мира будет больше команд. Ничего хорошего из этого не выйдет. Доказательство - чемпионат Европы во Франции. Нам все тренеры пытаются доказать, что слабых команд нет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы, ни на международных чемпионатах... Посмотрите на португальцев - команда была на третьем месте в подгруппе, но выиграла Евро! Смешновато.

Через несколько лет на чемпионате мира Китай будут считать фаворитом. Почему? Потому что там много денег в чемпионате. Про англичан каждый раз пишут, что они фавориты, несмотря на то, что у них уже много лет ничего не получается со сборной. Зато в чемпионате много футболистов хороших, которые якобы как-то влияют на местных, - цитирует Леоненко «Собеседник». 

Напомним, ранее стало известно, что на чемпионате мира 2026 года выступят 48 команд. Совет Международной федерации футбола (ФИФА) одобрил увеличение числа участников финальной части чемпионатов мира с 32 до 48 команд.  

Предполагается, что от Европы на мировых первенствах будут участвовать 16 сборных, квота Африки составит - 9,5 (будут играться стыковые матчи), Азии – 8,5, КОНМЕБОЛ – 6,5, КОНКАКАФ – 6,5, Океании – одна команда.  

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