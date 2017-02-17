Макс Ферстаппен: Меня поразила скорость в поворотах на симуляторе

Гонщик «Ред Булла» Макс Ферстаппен рассказал о впечатлениях от работы на симуляторе нового болида.

«Меня поразила скорость в поворотах, когда я проводил сессию на симуляторе. Безусловно, я хочу скорее опробовать эту технику на трассе. К счастью, ждать осталось недолго.

Симулятор RBR – очень профессиональный, единственное, чего не чувствуешь, так это перегрузки – в симуляторе ее сложно воссоздать. Но мы все равно можем хорошо потренироваться, поскольку все остальные аспекты точно выверены.

Я с нетерпением жду начала сезона, хочу встретиться с сотрудниками команды, потренироваться и начать, наконец, гоняться», – приводит Autosport слова Ферстаппена.

Напомним, «Ред Булл» представит новый автомобиль RB13 в воскресенье, за день старта предсезонных тестов. Перед презентацией Ферстаппен опробовал новую машину на симуляторе.