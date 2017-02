Защитник «Ростова» Тимофей Калачев вошел в символическую сборную недели Лиги Европы, сообщает официальный твиттер УЕФА.

Кроме него в символическую сборную вошли Андре Онана («Аякс», Нидерланды), Бенедикт Хеведес («Шальке», Германия), Нуман Чюрюксу («Османлыспор», Турция), Франк Ачимпонг («Андерлехт», Бельгия), Федерико Бернардески («Фиорентина», Италия), Даниэль Миличевич («Гент», Бельгия), Люка Тузар, Александр Ляказетт (оба - «Лион», Франция), Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед», Англия), Эдин Джеко («Рома», Италия).

Introducing the #UEL Team of the Week...

Lacazette, Ibrahimovic & Džeko - what a strikeforce! 💪 pic.twitter.com/juTtoW5M5n