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Арсен Венгер: Даже если я уйду, «Арсенал» не начнет выигрывать каждый матч

Источник:  Sky SportsКомментарии

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о своем будущем.

«Сейчас у нас другие приоритеты, и мое будущее не так важно. Важно будущее клуба и то, чего мы можем добиться до конца сезона. В любом случае в следующем сезоне я буду тренировать – здесь или где-то еще. Это абсолютно точно.

Клубу нужно принимать правильные решения на будущее. Я бы не проработал здесь 20 лет, если бы не думал о клубе, потому что у меня было много возможностей, чтобы куда-то уйти.

Я забочусь об «Арсенале» и его будущем. Очень важно, что клуб в надежных руках со мной или с кем-то еще.

Даже если я уйду, «Арсенал» не начнет выигрывать каждый матч. Вам нужно понять это, как бы обидны ни были поражения», – приводит Sky Sports слова Венгера.

Напомним, в среду «Арсенал» крупно проиграл «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

Матч

Бавария - Арсенал - 5:1 (1:1)

Голы

Роббен 11 (1:0). Санчес 30 (1:1). Левандовски 53 (2:1). Алькантара 56 (3:1). Алькантара 63 (4:1). Мюллер 88 (5:1).

Состав

Бавария: Нойер, Лам, Мартинес, Хуммельс, Алаба, Видаль, Алькантара, Роббен (Рафинья, 88), Алонсо, Коста (Киммих, 84), Левандовски (Мюллер, 86)

Арсенал: Оспина, Бельерин, Гиббс, Косьельни (Паулиста, 49), Мустафи, Окслейд-Чемберлен, Озил, Коклен (Жиру, 77), Джака, Айвоби (Уолкотт, 65), Санчес

Незабитые пенальти

Санчес (Арсенал), 29

Предупреждения:

Хуммельс, 26; Лам, 83 - Мустафи, 15; Санчес, 33; Джака, 60

Судья:

Милорад Мажич (Сербия)

Место и дата

15 февраля 22:45, Альянц Арена, Текстовая трансляция

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