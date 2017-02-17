Арсен Венгер: Даже если я уйду, «Арсенал» не начнет выигрывать каждый матч

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался о своем будущем.

«Сейчас у нас другие приоритеты, и мое будущее не так важно. Важно будущее клуба и то, чего мы можем добиться до конца сезона. В любом случае в следующем сезоне я буду тренировать – здесь или где-то еще. Это абсолютно точно.

Клубу нужно принимать правильные решения на будущее. Я бы не проработал здесь 20 лет, если бы не думал о клубе, потому что у меня было много возможностей, чтобы куда-то уйти.

Я забочусь об «Арсенале» и его будущем. Очень важно, что клуб в надежных руках со мной или с кем-то еще.

Даже если я уйду, «Арсенал» не начнет выигрывать каждый матч. Вам нужно понять это, как бы обидны ни были поражения», – приводит Sky Sports слова Венгера.

Напомним, в среду «Арсенал» крупно проиграл «Баварии» (1:5) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.