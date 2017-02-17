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Марк Авербурх: Valve сложно впечатлить крутой сценой и шикарной церемонией открытия

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Директор по развитию EPICENTER Марк Авербурх поделился мнением о месте проведения The Kiev Major 2017.

«Не секрет, что турнир в Шанхае, если и не напугал Valve до усрачки, то заставил хорошенько задуматься над выбором следующего подрядчика. На киберспортивной арене не так много компаний, которые в состоянии обеспечить тот уровень, который Valve, считают необходимым для своих соревнований. 

Основываясь на прошедших турнирах серии Major и The International, я могу выделить два фактора, которые, на мой взгляд, являются основополагающими при выборе подрядчика: турнирная история (количество успешно проведенных турниров мирового уровня) и качество трансляции. Как мне кажется, Valve сложно впечатлить крутой сценой, шикарной церемонией открытия и другими фишками на площадке. Возможно, именно по этой причине мы видим (по моему мнению) дефолтные сцены и так-себе церемонии открытия. Зато Valve явно не безразлично качество трансляции, которые ого-го!  

Итак, Манильский Major и его организатор, компания PGL, которой руководит Сильвио Стройе из Румынии. Что еще за румын такой, спросите вы, проверяя на месте ли конь? Чтобы понять погруженность Сильвио в киберспорт достаточно сказать, что в течение 10 лет он организовывал румынский национальный отборочный тур в рамках World Cyber Games, а так же он (по слухам) оказывает Valve услуги по производству мерча, который потом продается в сикрет шопах. В общем, настоящий киберспортивный тяжеловес, чья история в киберспорте начинается, как минимум, с 2002 года, вместе с организацией Liga Gamerilor Profesionisti (если прочитать наоборот получится PGL). Так же Сильвио является вице-президентом IESF, о которой некоторые из вас узнали только что.

Вероятно, что большинство услышало о PGL только в 2015 году, когда был проведен первый CS:GO Championship Series, где помимо примечательного, на тот момент, призового фонда ($110 000) был невероятного уровня продакшн прямых трансляций. Насколько мне известно, Сильвио просто нанял несколько человек с румынского телевидения, которые сделали ему поразительную картинку, до которой многие не дотягивают и по сей день.

После шанхайского кошмара не надо было сильно стараться, чтобы угодить Valve. Сейчас неизвестно, когда это случилось, до или после турнира в Маниле но, Сильвио получил подряд на два следующих турнира серии Major. На тот, который прошел в Бостоне, и тот, который пройдет в Киеве в апреле этого года. Помимо этого, из 12 турниров серии CS:GO Minor организаторами 4 выступил PGL, так же провели один Major турнир (в Клаж Напоке, прости господи) и организовали европейский хаб в рамках TI5, ну это там, где EGM и SexyBamboe танцевали. То есть, уже на текущий момент история сотрудничества Сильвио с Valve, в рамках проведения турниров, богаче чем у ESL. Так же стоит отметить, что после получения подрядов от Valve самостоятельные турниры PGL канули в лету. 

В рамках бостонского Major турнира PGL очень тесно сотрудничали с SLTV, которые, как минимум, спроектировали и построили сцену, а возможно, что сделали куда больше. Сложно сказать, когда родилась идея провести Major в Киеве, но мне кажется, что случилось это незадолго до остановки в Бостоне (либо сразу после, по итогам). Вообще, выбор СНГ напрашивался сам собой, потому что в Европе, Америке и Азии остановки уже были. Ну а поскольку SLTV, судя по всему, зарекомендовали себя с лучшей стороны, то была выбрана их домашняя страна – Украина, а не Россия или Беларусь. Тут, впрочем, организаторы попали в небольшой просак, так как на момент принятия решения, количество подходящих свободных площадок в Киеве в апреле вероятно стремилось к нулю. Отсюда и перенос соревнования. Кстати, я посмотрел афишу Минск-Арены, и апрель почти весь свободен но, бывает так, что часть мероприятий носит частный характер, и в афиши не попадает, так что сложно сказать, почему не Минск. Стоит отметить, что многие указывают на Беларусь в разрезе безвизового режима для граждан 80 стран, вот только они забывают, что он действует 5 суток, что для Major не подходит. 

В общем, если резюмировать:   

1) Турниры уже проходили везде, кроме СНГ  
2) Не Россия и Беларусь, потому что визы  
3) Киев, потому что домашняя арена для SLTV, который и будет организовывать большую часть.    

Я лично поеду, и надеюсь, что SLTV смогут придумать, что-то с приглашениями для зрителей из России, чтобы нас не отправляли обратно на ближайшем рейсе из Борисполя».

The Kiev Major 2017 пройдет с 27 по 30 апреля в Национальном дворце искусств «Украина». Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.

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