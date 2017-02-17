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Президент «Реала» Перес планирует покинуть свой пост

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует покинуть свой пост, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, Перес уйдет в отставку, потому что хочет посвятить больше времени семье. 69-летний функционер хочет, чтобы новый президент продолжил его политику. 

Перес является президентом «Реала» с 2000 года, за это время клуб пять раз стал чемпионом Испании, дважды выиграл Кубок и четыре раза - Суперкубок страны, а также три раза становился победителем Лиги чемпионов.

После 20 матчей «Реал» лидирует в чемпионате Испании, в активе команды 49 очков. 

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