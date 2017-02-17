Александр Овечкин: Кросби велик, если бы не травмы, он бы набрал 1000 очков раньше

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби с 1000-м очком в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Сид велик. Мы начинали в одно время. Очевидно, если бы не травмы, он бы набрал 1000 очков несколько раньше. Но в любом случае, когда набираешь столько очков, это очень здорово», – приводит Sportsnet.ca слова Овечкина.

Напомним, в четверг в матче с «Виннипегом» (4:3 OT) Кросби набрал 1000-е очко в своем 757-м матче в лиге.

На седьмой минуте Кросби сделал голевую передачу на Криса Куница, после чего набрал еще два (1+1) очка в матче.

Добавим, что Овечкин набрал 1000-е очко 11 января в матче с «Питтсбургом».