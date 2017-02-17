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Александр Овечкин: Кросби велик, если бы не травмы, он бы набрал 1000 очков раньше

Источник:  Sportsnet.caКомментарии

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поздравил форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби с 1000-м очком в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Сид велик. Мы начинали в одно время. Очевидно, если бы не травмы, он бы набрал 1000 очков несколько раньше. Но в любом случае, когда набираешь столько очков, это очень здорово», – приводит Sportsnet.ca слова Овечкина.

Напомним, в четверг в матче с «Виннипегом» (4:3 OT) Кросби набрал 1000-е очко в своем 757-м матче в лиге.

На седьмой минуте Кросби сделал голевую передачу на Криса Куница, после чего набрал еще два (1+1) очка в матче.

Добавим, что Овечкин набрал 1000-е очко 11 января в матче с «Питтсбургом».

Матч

Питтсбург - Виннипег - 4:3 О.Т. (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)

Голы:

Малкин (Хорнквист, Уилсон), 0:59 (1:0). Куниц (Кросби, Летанг), 6:28 (2:0). Лайне (Шейфли, Перро), 37:10 (2:1). Постма (Лоури), 44:22 (2:2). Бафлин (Шейфли), 48:24 (2:3). Кессел (Кросби, Летанг), 53:55 (3:3). Кросби (Малкин, Летанг), 64:38 (4:3).

Место и дата

17 февраля 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция

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