Первый канал еще не решил, будет ли показывать матчи сборной России с Бельгией и Кот-д'Ивуаром

Первый канал пока не решил, будет ли транслировать ближайшие товарищеские матчи сборной России по футболу с командами Кот-д'Ивуара и Бельгии, сообщил генеральный продюсер канала Александр Файфман.

- Решения по трансляции этих игр пока нет. Мы обсуждаем это, - сказал Файфман ТАСС.

Напомним, что товарищеский матч с Кот-д'Ивуаром пройдет 24 марта в Краснодаре, встреча с бельгийцами - 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.

Ранее президент РФС Виталий Мутко сообщил, что отправил письмо на Первый канал и попросил нужнее время для матчей.