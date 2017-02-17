Коннор Макдэвид: Кросби, определенно, лучший игрок мира
Капитан «Эдмонтона»
Коннор Макдэвид поздравил форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби с 1000-м очком в
регулярных чемпионатах НХЛ.
«Он лучший игрок мира на сегодня, – приводит Sportsnet.ca слова Макдэвида. – То, что он делает,
это совершенно невероятно. Кросби находит возможности давать результат каждый
матч: забивать голы, создавать моменты – даже если он не набирает очки, он
много делает в атаке.
Он также отлично обороняется. Кросби – всесторонний игрок. И он определенно лучший игрок мира».
Напомним, в четверг в матче с «Виннипегом» (4:3 OT) Кросби набрал 1000-е очко в своем 757-м матче в лиге.
На седьмой минуте Кросби сделал голевую передачу на Криса Куница, после чего набрал еще два (1+1) очка в матче.
В нынешнем сезоне на счету Кросби 64 (31+33) очка в 50 матчах.
Матч
Питтсбург - Виннипег - 4:3 О.Т. (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)
Голы:
Малкин (Хорнквист, Уилсон), 0:59 (1:0). Куниц (Кросби, Летанг), 6:28 (2:0). Лайне (Шейфли, Перро), 37:10 (2:1). Постма (Лоури), 44:22 (2:2). Бафлин (Шейфли), 48:24 (2:3). Кессел (Кросби, Летанг), 53:55 (3:3). Кросби (Малкин, Летанг), 64:38 (4:3).
Место и дата
17 февраля 03:00, Консол Энерджи Центр, Онлайн-трансляция