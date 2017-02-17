Коннор Макдэвид: Кросби, определенно, лучший игрок мира

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид поздравил форварда «Питтсбурга» Сидни Кросби с 1000-м очком в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Он лучший игрок мира на сегодня, – приводит Sportsnet.ca слова Макдэвида. – То, что он делает, это совершенно невероятно. Кросби находит возможности давать результат каждый матч: забивать голы, создавать моменты – даже если он не набирает очки, он много делает в атаке.

Он также отлично обороняется. Кросби – всесторонний игрок. И он определенно лучший игрок мира».

Напомним, в четверг в матче с «Виннипегом» (4:3 OT) Кросби набрал 1000-е очко в своем 757-м матче в лиге.

На седьмой минуте Кросби сделал голевую передачу на Криса Куница, после чего набрал еще два (1+1) очка в матче.

В нынешнем сезоне на счету Кросби 64 (31+33) очка в 50 матчах.