Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Бастия- : -Монако
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ювентус- : -Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Петросян оказался тяжелее Пашпорина перед боем на турнире W5

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В академии бокса прошла официальная процедура взвешивания участников субботнего шоу, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира по версии W5 Артемом Пашпориным и легендой профессионального кикбоксинга итальянцем Джорджио Петросяном.

Пашпорин на весах показал 69.4 кг - Петросян - 69.8 кг

Результаты взвешивания

Давыдов Вадим -67,0 VS Суровежкин Никита - 67,7
Гаврилов Даниил- 59,8 VS Бикмаев Илья 59,5
Семиглядов Иван- 70,7 VS Атаев Руслан «Кремень»
Рашид Салихов- 70,8 VS Максим Сподаренко 70,9
Казанцев Станислав 70,4 VS Адамович Марко «Doktor»- 70,9
Туйнов Владислав»Diamond» 71 VS Сакир Али «BlackMan» – 70, 6
Токаев Турпал 96,6 VS Coulibaly Abderhamane 95, 8
Вилсен Сержио»Little One» 61 VS Надров Тимур 60,9
Стецуренко Александр «Александр Великий»вес 80, 8 VS Владимир Идрани 79, 1

W5 Grand Prix Kitek – традиционное ежегодное событие, посвященное памяти Юрия Ступенькова, который впервые в новейшей истории России инициировал и проводил международные турниры по правилам профессионального кикбоксинга. Гостями этих мероприятий становились легендарные бойцы и знаменитости со всего мира, такие как Чак Норрис, Дон «Дракон» Уилсон, Бэнни Уркидис.

W5 Grand Prix Kitek 2017 пройдёт 18 февраля во дворце спорта «Динамо» (Крылатское).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Федору на заметку. Сильные и слабые стороны Мэтта МитрионаФедору на заметку. Сильные и слабые стороны Мэтта МитрионаДля того, чтобы их вычислить, пришлось посмотреть последние бои 38-летнего спортсмена.Дмитрий Иванов: 11-летняя дочка была поражена боем Емельяненко – МальдонадоДмитрий Иванов: 11-летняя дочка была поражена боем Емельяненко – МальдонадоСпортивный директор «Мира бокса» – о турнире W5 и боем Емельяненко – Митрион.«Я являюсь представителем своей страны. Какие еще должны быть мотивации?»«Я являюсь представителем своей страны. Какие еще должны быть мотивации?»Федор Емельяненко пообщался с американскими журналистами.«Бой Пашпорин – Петросян – бриллиант нашего шоу». Дмитрий Иванов – о турнире W5«Бой Пашпорин – Петросян – бриллиант нашего шоу». Дмитрий Иванов – о турнире W5Спортивный директор промоутерской компании «Мир бокса» Дмитрий Иванов в интервью «Советскому спорту» рассказал что ждать от турнира W5.Марат Балаев: Если Федор не «вырубит» Митриона ударом, то в партере точно «сломает»Чемпион лиги ACB в полулегком весе Марат Балаев — о предстоящем поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.Что? Где? Когда? Вся информация о битве Емельяненко — МитрионЧто? Где? Когда? Вся информация о битве Емельяненко — МитрионЧто за турнир нас ждет? Где он состоится? Когда и где следить за битвой тяжеловесов? Это все есть в нашем материале.Рамазан Эмеев: Победа над Митрионом необходима Федору ЕмельяненкоЧемпион М-1 в среднем весе Рамазан Эмеев считает, что Федор Емельяненко досрочно победит Мэтта Митриона.Александр Шаблий: Федору нужно пользоваться своими борцовскими навыкамиРоссийский боец смешанного стиля Александр Шаблий считает, что для победы над Мэттом Митрионом Федору Емельяненко нужно использовать борцовские навыки.Бекбулат Магомедов: Митрион не опасен для Федора ЕмельяненкоРоссийский боец смешанного стиля Бекбулат Магомедов, выступающий в американской лиге WSOF – о поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.Илья Щеглов: Хочу видеть такого Емельяненко, который побеждает, благодаря своему интеллектуРоссийский боец смешанного стиля Илья Щеглов — о предстоящем поединке Федора Емельяненко и Мэтта Митриона, который состоится на турнире Bellator 172.M-1 Challenge 75. Самсонидзе проведет бой против МестоеваНа турнире M-1 Challenge 75, который состоится 3 марта в Москве, Нико Самсонидзе (Германия, 2-0) сразится с Абубакаром Местоевым (Россия, 3-0).Вадим Немков: У Федора Емельяненко по-прежнему хорошие скорость и реакцияРоссийский боец смешанного стиля Вадим Немков — о предстоящем поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом на турнире Bellator 172.Мэтт Митрион: Хочу ожесточенную битву с Емельяненко, которая войдет в историю ММААмериканский боец смешанного стиля Мэтт Митрион, который в это воскресенье выйдет в «клетку» против россиянина Федора Емельяненко, не может определиться чего хочет больше: ожесточенную битву или быструю победу нокаутом.UFC бьет рекорды. В феврале организация уволила 31 бойца, в том числе россиянку Милану ДудиевуАмериканская промоутерская компания UFC решила почистить свой ростер бойцов. В феврале организация уволила уже 31 бойца. Это рекорд для промоушена.Брок Леснар завершил карьеру в ММА и возвращается в рестлингБывший чемпион UFC в тяжелом весе 39-летний Брок Леснар уведомил организацию в том, что больше не будет выступать в поединках по правилам ММА.Бой Нурмагомедов – Фергюсон будет судить Херб ДинИзвестный рефери Херб Дин обслужит поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на турнире UFC 209, который состоится 4 марта.Россиянин Михаил Царев проведет поединок против польского бойца Петра Штрауса18 февраля известный российский боец Михаил «Одинокий волк» Царёв из Новосибирска выступит на турнире ACB 53 в Польше.Сарнавский и Василевский выступят на турнире ACB 57 в Москве15 апреля в Москве состоится турнир ACB 57, в главном бою которого чемпион организации в легчайшем весе Магомед Магомедов проведет реванш против Петра Яна.Турал Рагимов: Для Митриона большой плюс, что бой с Федором пройдет в «клетке»Азербайджанский боец смешанного стиля Турал Рагимов — о поединке между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом.Насколько хорошо ты знаешь Федора Емельяненко? Тест от «Советского спорта»Насколько хорошо ты знаешь Федора Емельяненко? Тест от «Советского спорта»До боя Федор Емельяненко – Мэтт Митрион остается всего несколько дней. Предлагаем Вам пройти тест, посвященный российскому бойцу.
Главные новости
Футбол
Какие российские клубы выйдут в 1/8 финала Лиги Европы (опрос)
Футбол
Первый канал еще не решил, будет ли показывать матчи сборной России с Бельгией и Кот-д'Ивуаром
Хоккей
Александр Овечкин: Кросби велик, если бы не травмы, он бы набрал 1000 очков раньше
Футбол
Президент «Реала» Перес планирует покинуть свой пост
Футбол
Арсен Венгер: Даже если я уйду, «Арсенал» не начнет выигрывать каждый матч
Футбол
Калачев вошел в символическую сборную недели Лиги Европы
Легкая атлетика
Антюх вернет МОК медаль ОИ-2012
Теннис
Касаткина проиграла Пуиг в четвертьфинале турнира в Дохе
Хоккей
Джо Сакик: Мы уверены, что в следующем сезоне Варламов покажет свой лучший хоккей
Футбол
Дмитрий Полоз: Надо доказать в Праге, что не просто так разгромили «Спарту»
все новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства