Петросян оказался тяжелее Пашпорина перед боем на турнире W5

В академии бокса прошла официальная процедура взвешивания участников субботнего шоу, главным событием которого станет поединок между чемпионом мира по версии W5 Артемом Пашпориным и легендой профессионального кикбоксинга итальянцем Джорджио Петросяном.

Пашпорин на весах показал 69.4 кг - Петросян - 69.8 кг

Результаты взвешивания

Давыдов Вадим -67,0 VS Суровежкин Никита - 67,7

Гаврилов Даниил- 59,8 VS Бикмаев Илья 59,5

Семиглядов Иван- 70,7 VS Атаев Руслан «Кремень»

Рашид Салихов- 70,8 VS Максим Сподаренко 70,9

Казанцев Станислав 70,4 VS Адамович Марко «Doktor»- 70,9

Туйнов Владислав»Diamond» 71 VS Сакир Али «BlackMan» – 70, 6

Токаев Турпал 96,6 VS Coulibaly Abderhamane 95, 8

Вилсен Сержио»Little One» 61 VS Надров Тимур 60,9

Стецуренко Александр «Александр Великий»вес 80, 8 VS Владимир Идрани 79, 1

W5 Grand Prix Kitek – традиционное ежегодное событие, посвященное памяти Юрия Ступенькова, который впервые в новейшей истории России инициировал и проводил международные турниры по правилам профессионального кикбоксинга. Гостями этих мероприятий становились легендарные бойцы и знаменитости со всего мира, такие как Чак Норрис, Дон «Дракон» Уилсон, Бэнни Уркидис.

W5 Grand Prix Kitek 2017 пройдёт 18 февраля во дворце спорта «Динамо» (Крылатское).