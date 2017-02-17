Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Футбол  Бастия- : -Монако
Хоккей  Металлург- : -Трактор
Футбол  Ювентус- : -Палермо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Меньшиков назначен главным тренером сборной России

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Олег Меньшиков и Иван Шидловский назначены главными тренерами мужской и женской сборных России по боксу в новом олимпийском цикле.

Меньшиков до этого занимал должность исполняющего обязанности главного тренера мужской национальной команды. К Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро сборную России готовил Александр Лебзяк. Под его руководством российские боксеры на Играх-2016 завоевали одну золотую награду, одну серебряную и две бронзовые.

Позже исполком Федерации бокса России в сентябре 2016 года принял решение не продлевать сотрудничество со специалистом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Лебзяк: Никаких предложений от Федерации бокса России не поступалоОлимпийский чемпион и бывший тренер сборной России, старший тренер ЦСКА Александр Лебзяк рассказал, что продолжает работать с с перспективными армейскими боксерами, многие из которых входят в состав и резерв национальной команды.Умар Кремлев: Мы готовы к сотрудничеству с оппонентамиУмар Кремлев: Мы готовы к сотрудничеству с оппонентамиВ гостях «Советского спорта» побывал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, который рассказал о прошедших выборах.Умар Кремлев: Если Лебзяк готов работать – мы приглашаем его в сборную РоссииГенеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев готов возобновить сотрудничество с бывшим главным тренером национальной сборной Александром Лебзяком.Лебзяк может вернуться в тренерский штаб сборной РоссииГенеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что бывший главный тренер сборной России Александр Лебзяк может вернуться в тренерский штаб национальной команды.Алексей Тищенко: Боксировать в кроссовках? Свой первый турнир я выиграл в кедахАлексей Тищенко: Боксировать в кроссовках? Свой первый турнир я выиграл в кедахДвукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко рассказал о своей жизни после завершения карьеры.Александр Лебзяк: Поветкину по зубам любой чемпион. Какая разница кого бить?Александр Лебзяк: Поветкину по зубам любой чемпион. Какая разница кого бить?Олимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Александр Лебзяк пожелал удачи Александру Поветкину в его непростом деле.Александр Лебзяк: Обязательно посмотрю бой Бетербиева с ПриетоОлимпийский чемпион и бывший тренер сборной России Александр Лебзяк рассказал о своем бывшем подопечном Артуре Бетербиеве.Эдуард Хусаинов: Дайте нам поработать!Эдуард Хусаинов: Дайте нам поработать!В редакции «Советского спорта» прошла пресс-конференция с участием Эдуарда Хусаинова, Александра Лебзяка и Алексея Тищенко.Александр Лебзяк: То, что случилось с Поветкиным, идет с ЗападаАлександр Лебзяк: То, что случилось с Поветкиным, идет с ЗападаОлимпийский чемпион Александр Лебзяк – о ситуации с Александром Поветкиным.Александр Лебзяк: Я отдаю предпочтение ПоветкинуБывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк поделился ожиданиями в преддверии боя Александра Поветкина с канадцем Бермейном Стиверном.Александр Лебзяк: Лебедев – фаворит в бою с Гассиевым, победа будет за нимБывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк поделился своим мнением о титульном поединке в первом тяжелом весе между Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.Эдуард Хусаинов: Откладывать выборы не собираемсяЭдуард Хусаинов: Откладывать выборы не собираемсяВ понедельник в редакции «Советского спорта» прошел круглый стол, на котором обсуждались проблемы Федерации бокса России.Александр Лебзяк: Поветкин – один из сильнейших тяжеловесов в миреБывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк считает, что Александр Поветкин одержит победу в бое за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC с канадцем Бермейном Стиверном.Александр Лебзяк: Академия бокса – это мой домАлександр Лебзяк: Академия бокса – это мой домВ Новогорске состоялось торжественное открытие Академии бокса Александра Лебзяка.Александр Лебзяк: Вернусь в сборную, если Федерацию бокса России возглавит ХусаиновБывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк рассказал, при каких условиях может вернуться на свой прежний пост.Александр Лебзяк: Боксеры обиделись на «пассажиров», но я хотел их завестиАлександр Лебзяк: Боксеры обиделись на «пассажиров», но я хотел их завестиЭкс-главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк – о нынешнем руководстве федерации, Играх в Рио и детстве.Александр Лебзяк: Чиновники из нашей федерации – чужие в мире боксаЭкс-главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк – об Олимпиаде в Рио.Александр Лебзяк: Федерация должна не мне, а своим сотрудникамЭкс-главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк – о долгах федерации.Александр Лебзяк: Нам нужна сборная-кулак, Хусаинов поможет сделать ее такойАлександр Лебзяк: Нам нужна сборная-кулак, Хусаинов поможет сделать ее такойВ редакции «Советского спорта» прошла пресс-конференция кандидата на пост президента Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова.Эдуард Хусаинов: Я хочу, чтобы российские боксеры и тренеры стали одной семьейЭдуард Хусаинов: Я хочу, чтобы российские боксеры и тренеры стали одной семьейВ редакции «Советского спорта» состоялась пресс-конференция кандидата на должность президента Федерации бокса России Эдуарда Хусаинова.
Главные новости
Футбол
Какие российские клубы выйдут в 1/8 финала Лиги Европы (опрос)
Футбол
Первый канал еще не решил, будет ли показывать матчи сборной России с Бельгией и Кот-д'Ивуаром
Хоккей
Александр Овечкин: Кросби велик, если бы не травмы, он бы набрал 1000 очков раньше
Футбол
Президент «Реала» Перес планирует покинуть свой пост
Футбол
Арсен Венгер: Даже если я уйду, «Арсенал» не начнет выигрывать каждый матч
Футбол
Калачев вошел в символическую сборную недели Лиги Европы
Легкая атлетика
Антюх вернет МОК медаль ОИ-2012
Теннис
Касаткина проиграла Пуиг в четвертьфинале турнира в Дохе
Хоккей
Джо Сакик: Мы уверены, что в следующем сезоне Варламов покажет свой лучший хоккей
Футбол
Дмитрий Полоз: Надо доказать в Праге, что не просто так разгромили «Спарту»
все новости
Александр Лебзяк
Александр Лебзяквсе новости