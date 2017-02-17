Меньшиков назначен главным тренером сборной России

Олег Меньшиков и Иван Шидловский назначены главными тренерами мужской и женской сборных России по боксу в новом олимпийском цикле.

Меньшиков до этого занимал должность исполняющего обязанности главного тренера мужской национальной команды. К Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро сборную России готовил Александр Лебзяк. Под его руководством российские боксеры на Играх-2016 завоевали одну золотую награду, одну серебряную и две бронзовые.

Позже исполком Федерации бокса России в сентябре 2016 года принял решение не продлевать сотрудничество со специалистом.