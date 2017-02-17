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Вандерсон: Не дали «Фенербахче» ни единого шанса

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Форвард «Краснодара» Вандерсон оценил игру команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:0) в Краснодаре.

«Это наш первый матч в сезоне. Мы были переполнены энергией и хотели создать как можно больше моментов у ворот соперника, во многом поэтому слишком часто теряли мяч. В дальнейшем таких потерь станет меньше.

Мы играли дома и хотели не дать «Фенербахче» ни одного шанса забить. Считаю, нам это удалось, и в целом я доволен победой. Теперь нам нужно сосредоточиться на ответном матче. 1:0 – это еще не общая победа. У нас есть преимущество, но нам предстоят два очень непростых тайма в Стамбуле. Нам нужно провести их с полной концентрацией», – сказал Вандерсон в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, 30-летний бразилец сделал голевую передачу на шведа Виктора Клаессона, который забил единственный гол.

Ответный матч пройдет 22 февраля в Стамбуле.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Матч

Краснодар - Фенербахче - 1:0 (1:0)

Голы

Классон 4 (1:0).

Состав

Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 70), Классон, Каборе, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 66)

Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72), Ленс

Предупреждения:

Подберёзкин, 42; Каборе, 48; Калешин, 64 - Калдырым, 50; Нойштедтер, 59

Судья:

Иван Кружляк (Словакия)

Место и дата

16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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