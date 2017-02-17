Вандерсон: Не дали «Фенербахче» ни единого шанса

Форвард «Краснодара» Вандерсон оценил игру команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (1:0) в Краснодаре.

«Это наш первый матч в сезоне. Мы были переполнены энергией и хотели создать как можно больше моментов у ворот соперника, во многом поэтому слишком часто теряли мяч. В дальнейшем таких потерь станет меньше.

Мы играли дома и хотели не дать «Фенербахче» ни одного шанса забить. Считаю, нам это удалось, и в целом я доволен победой. Теперь нам нужно сосредоточиться на ответном матче. 1:0 – это еще не общая победа. У нас есть преимущество, но нам предстоят два очень непростых тайма в Стамбуле. Нам нужно провести их с полной концентрацией», – сказал Вандерсон в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, 30-летний бразилец сделал голевую передачу на шведа Виктора Клаессона, который забил единственный гол.

Ответный матч пройдет 22 февраля в Стамбуле.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча