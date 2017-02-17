Вандерсон: Не дали «Фенербахче» ни единого шанса
Форвард «Краснодара»
Вандерсон оценил игру команды в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче»
(1:0) в Краснодаре.
«Это наш первый матч в сезоне. Мы были переполнены энергией и хотели создать как можно больше моментов у ворот соперника, во многом поэтому слишком часто теряли мяч. В дальнейшем таких потерь станет меньше.
Мы играли дома и хотели не дать «Фенербахче» ни одного шанса забить. Считаю, нам это удалось, и в целом я доволен победой. Теперь нам нужно сосредоточиться на ответном матче. 1:0 – это еще не общая победа. У нас есть преимущество, но нам предстоят два очень непростых тайма в Стамбуле. Нам нужно провести их с полной концентрацией», – сказал Вандерсон в интервью клубной пресс-службе.
Напомним, 30-летний бразилец сделал голевую передачу на шведа Виктора Клаессона, который забил единственный гол.
Ответный матч пройдет 22 февраля в Стамбуле.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Матч
Краснодар - Фенербахче - 1:0 (1:0)
Голы
Классон 4 (1:0).
Состав
Краснодар: Крицюк, Калешин, Налдо, Рамирес, Мартынович, Газинский, Подберёзкин (Перейра, 70), Классон, Каборе, Смолов, Вандерсон (Лаборде, 66)
Фенербахче: Демирель, Калдырым, Кьяер, Нойштедтер, Озбайракли, Соуза, Потук, Топал, Соу (Туфан, 72), Эменике (Фернандао, 72), Ленс
Предупреждения:
Подберёзкин, 42; Каборе, 48; Калешин, 64 - Калдырым, 50; Нойштедтер, 59
Судья:
Иван Кружляк (Словакия)
Место и дата
16 февраля 19:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция